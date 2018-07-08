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Врачи оказали помощь почти 1300 пациентам в Сочи во время ЧМ-2018

Общество
8 июля, 9:34 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 8, июля. /ТАСС

Иностранные болельщики поблагодарили медиков за высококвалифицированную помощь

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КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Кубанские врачи оказали медицинскую помощь почти 1300 пациентам во время проведения игр чемпионата мира по футболу в Сочи. Большинству помощь была оказана амбулаторно, многие иностранные болельщики поблагодарили российских медиков за профессиональную работу, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

"За время ЧМ по футболу в Сочи медпомощь была оказана почти 1300 пациентам, абсолютному большинству из них - амбулаторно. С госпитализациями, которых, к слову, было не много, кубанские врачи справились настолько успешно, что заслужили отличные отзывы от иностранных болельщиков со всего мира: США, Уругвая, Испании, Франции, Голландии, Саудовской Аравии. Они благодарят медиков Кубани за компетентность и доброжелательность", - говорится в сообщении пресс-службы.

К ЧМ в Сочи было закуплено 28 автомобилей класса "С", оснащенных современным реанимационным оборудованием. В дни матча на дежурство заступали 20 мобильных бригад, медики дежурили в периметре стадиона, за ним, на "последней миле" и на территории фанфеста. Специально к чемпионату была усилена клинико-лабораторная база медицинских учреждений в городах расположения баз команд. Накопленный опыт в организации медицинского обеспечения масштабных мероприятий, а в Сочи проходили и Олимпиада 2014 года, и Гран-при "Формула I", и Кубок Конфедераций, оценили профессионалы, например, главный медицинский офицер FIFA в Сочи и болельщики чемпионата.

Так, житель Саудовской Аравии Альмаглус Таляль Набил, которому потребовалась экстренная операция, отметил оперативность медиков: после звонка в "103" уже через 15 минут спецтранспорт отвез его в больницу. Жительница Уругвая, обратившаяся в больницу на 20 неделе беременности, поблагодарила кубанских врачей за доброжелательность. А испанец Энджел заметил, что ему был выделен даже отдельный переводчик.

"Все и вся в этой сочинской больнице восхищает. Отделение эндокринологии и его заведующий изменили все представления о жителях России, которое было моего приезда в Сочи. Сейчас я могу только сказать, что Испания любит Россию. Спасибо за заботу, внимание, улыбки и любовь за все время моего пребывания здесь", - отметил испанец.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия (3:4) в рамках 1/4 финала, которая прошла в субботу, стала последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках ЧМ. Сочи также принимал матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).

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