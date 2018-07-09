Курс "Остров 10-21" после тестирования в Приморье может стать основой подготовки в вузах

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Модель интенсивного курса "Остров 10-21", который пройдет во Владивостоке с 10 по 21 июля, впоследствии может лечь в основу подготовки кадров во всей системе образования. Об этом сообщил в понедельник журналистам директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы (НТИ) "Остров 10-21" открывается на острове Русском во Владивостоке 10 июля. Ее участниками станут технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин.

"Мы думаем, что эта модель образования, которая в ближайшие 10 дней будет тестироваться здесь, на острове Русском, станет основой для новой модели подготовки кадров для цифровой экономики и впоследствии для всей системы образования. Проще говоря: те решения, которые будут здесь тестироваться, мы увидим через несколько лет в обычной деятельности сотен российских университетов. Мы думаем, что на технологию отбора, которая здесь применялась, постепенно будет переходить единый государственный экзамен. Мы думаем, что на модели, по которым люди учатся не шаблонно, а по индивидуальным траекториям в индивидуальных командах, будет переходить учебный процесс во всех университетах", - сообщил Песков.

Он отметил, что формат курса подразумевает 160 учебных часов за 10 дней, по 16 учебных часов в сутки. Это сопоставимо с масштабом полугодовой программы повышения квалификации. Во Владивосток приехали 1 тыс. участников со всей страны, которые прошли отбор, проведенный по специальным алгоритмам.

Работа в госорганах

Талантливые участники курса "Остров 10-21" смогут получить работу в федеральных и региональных органах государственной власти, добавил Песков.

"Я могу сказать, что у нас невероятный ажиотаж, и всех, кто проявит талант, готовы забирать. У нас несколько заказов из аппарата правительства на людей, которые должны управлять подготовкой и реализацией национальных проектов новых, у нас несколько заказов от ведущих технологических министерств на занятие соответствующих позиций, у нас множество заказов из региональных команд", - сообщил он.

Он добавил, что также во время образовательного курса будут оцениваться региональные команды управленцев, которые в нем участвуют.

"Первую оценку мы сделаем по результатам этого "Острова", это будет публичный результат этой программы", - сказал Песков.