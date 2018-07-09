Иларион: синод РПЦ вряд ли решит вопрос подлинности "екатеринбургских останков" 14 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вопрос о подлинности "екатеринбургских останков", которые могут принадлежать семье царя Николая II, не будет окончательно решен на предстоящем Синоде 14 июля, который пройдет в Екатеринбурге в преддверии столетия убийства царской семьи. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, постоянный член Священного синода митрополит Волоколамский Иларион.

"Мне кажется, что на этом Синоде [эта тема] не будет подниматься, хотя повестку дня Синода мы в окончательном виде узнаем обычно только накануне заседания. Но если бы на этом заседании планировалось обсуждение данной темы, то мы были бы проинформированы заранее", - сказал митрополит.

При этом он отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня. "Но я не думаю, что он будет окончательно решен на этом заседании Синода", - добавил владыка Иларион.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, очередное заседание Синода - высшего органа церковного управления - пройдет 14 июля в Екатеринбурге, куда патриарх прибудет по случаю столетней годовщины гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. Предстоятель церкви вместе с тысячами паломников примет участие в ночном крестном ходе до монастыря Святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма в ночь с 16 на 17 июля и совершит значимые богослужения.

Дело об убийстве царской семьи

Николай II со всей семьей были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Колчаковский следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел путем сожжения. В начале 1990-х группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые предположительно могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи - Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией ряд вопросов, на которые не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала "екатеринбургские останки" царскими.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт- Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза. Русская православная церковь создала специальную комиссию для изучения результатов по изучению результатов экспертиз, которые пока еще не все завершены.

В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников Российских.