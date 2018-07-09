Заявочный комитет Экспо-2025 в Екатеринбурге ожидает в пиковые дни до 250 тыс. посетителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Заявочный комитет по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на проведение выставки Экспо-2025 прогнозирует в пиковые дни мероприятия до 250 тыс. посетителей. Об этом в понедельник сообщил член оргкомитета, замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский на пресс-конференции в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Во время матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге мы справились с пиковыми нагрузками в 30-40 тыс. болельщиков в городе. <...> Когда мы говорим о проведении Экспо - это 200-250 тыс. людей будут приезжать в город и находиться здесь ежедневно. И это не две недели, это полгода", - сказал Высокинский.

По данным пресс-службы, такое количество гостей города ожидается в пиковые дни выставки.

В мае 2017 года было передано письмо правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки Экспо-2025. Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Проведение Экспо запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Решение о городе-победителе примут на сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года, конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку. Россия участвует в Экспо с 1851 года. В случае победы заявки Екатеринбурга Экспо-2025 может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории РФ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.