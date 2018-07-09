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СМИ: Неймар стал героем португальской кампании против ложных экстренных вызовов

Общество
9 июля, 14:48 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Португальский Национальный институт по медицинским чрезвычайным ситуациям использовал снимок футболиста в своей социальной рекламе

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Неймар

Неймар

© Егор Алеев/ТАСС

МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/ Нападающий сборной Бразилии Неймар стал героем кампании против ложных экстренных вызовов, запущенной в Португалии. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo.

По ее информации, португальский Национальный институт по медицинским чрезвычайным ситуациям решил использовать снимок спортсмена для продвижения своей социальной рекламы. На фотографии запечатлен упавший на землю Неймар, который кричит, по всей видимости, от "сильной боли" в момент, когда об него спотыкается другой футболист.

Иллюстрация сопровождается ироничной надписью: "75,8% звонков в 112 также не являются экстренными случаями". По данным португальского института, в год в службы неотложной помощи поступает порядка 20 тыс. ложных вызовов.

26-летний бразильский нападающий Неймар перешел во французский клуб Paris Saint-Germain в 2017 году из испанской Barcelona за рекордные €222 млн. В клуб Barcelona футболист попал из бразильского Santos в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за Barcelona 186 матчей, в которых забил 105 мячей.

В ходе чемпионата мира по футболу, который проходит в России, Неймар выступал в составе сборной Бразилии. 6 июля команда Бельгии в Казани в матче 1/4 финала победила бразильцев со счетом 2:1.

На протяжении турнира в адрес Неймара неоднократно звучала критика за частые симуляции. Как ранее сообщили СМИ, нападающий сборной Бразилии за четыре матча ЧМ провел почти 14 минут на газоне после нарушений правил против него. Примечательно, что в ходе данных встреч соперники фолили на Неймаре больше, чем на каком-либо другом игроке - 23 раза.

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