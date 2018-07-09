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Роскомнадзор за полгода изъял более 35 тыс. незаконных SIM-карт

Общество
9 июля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В отношении нарушителей составили 642 протокола об административных правонарушениях

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор в период с января по июнь изъял свыше 35 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт российских операторов связи, говорится в сообщении ведомства.

"В первом полугодии 2018 года проведено 1,12 тыс. контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. По итогам проведенных мероприятий изъято более 35 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт", - отмечено в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что 13,6 тыс. SIM-карт принадлежали ПАО "МТС", 11, 5 тыс. - "ВымпелКом", 5, 5 тыс. - ПАО "МегаФон", 2,7 тыс. - ООО "Т2 Мобайл" и 1,6 тыс. - другим операторам связи. В отношении нарушителей составлено 642 протокола об административных правонарушениях.

Большинство нарушений, по данным представителей ведомства, связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете в первом полугодии было выявлено 604 признака нарушений.

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