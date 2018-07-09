В Минприроды предлагают дифференцировать санкции за нарушения при обращении с отходами

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии разработало законопроект, призванный разграничить ответственность и увеличить размер штрафов за нарушения при обращении с отходами. Об этом в понедельник, выступая на круглом столе в Совете Федерации, сообщил и. о. директора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Павел Мальчиков.

"Мы уже подготовили отдельный проект федерального закона, - сказал он. - Сейчас он находится на рассмотрении федеральных органов власти". Этим документом, в частности, предлагается дифференцировать ответственность, предусмотренную действующей статьей КоАП о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.

В министерстве предлагают по-разному наказывать за нарушение норм "при накоплении, транспортировке, обработке, утилизации и обезвреживании" отходов производства, несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при размещении отходов и игнорировании обязанности по введению и утверждению нормативов размещения отходов.

Кроме того, законопроектом вводится ответственность "за несанкционированное размещение" отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных. "Также мы предусматриваем двукратное увеличение штрафов за нарушение законодательства об экологической экспертизе", - добавил Мальчиков.

Как указала в свою очередь глава отдела госрегулирования в области обращения с отходами профильного департамента Минприроды Татьяна Хавронина, "производители не понимают, что необходимо следить за вторичными ресурсами, которые попадают на полигоны". "То, что можно переработать, лежит на полигонах, а производители этих товаров, к сожалению, не выполняют свою ответственность", - резюмировала она.

По данным Генпрокуратуры РФ, за 2017 год в сфере обращения с отходами было выявлено 117 тыс. нарушений. Всего было направлено более 10 тыс. исков на общую сумму в 3,5 млрд рублей, возбуждено 91 уголовное дело.