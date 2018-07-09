Глава СК потребовал оградить потерпевших по делу "Зимней вишни" от давления СМИ и соцсетей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал оградить потерпевших и свидетелей по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове от давления СМИ и соцсетей. Как сообщили в СК, это прозвучало на совещании со следственной группой в Кемерове.

"Помимо ряда конкретных поручений по дальнейшей организации следственных действий Александр Бастрыкин в связи с обращением родственников погибших поручил подчиненным принять все законные меры для исключения фактов давления на свидетелей и потерпевших, в том числе посредством СМИ и социальных сетей", - сообщили в СК.

В свою очередь, отметили в СК, "высокого уважения заслуживает активная позиция потерпевших, которые не сдаются и пытаются добиться справедливости, намереваясь пойти в суд и поддержать позицию следствия, которое ходатайствует об аресте начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина".

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек.