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WP: сотрудник кафе публично оскорбил советника Трампа

Общество
10 июля, 3:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июля. /ТАСС

Работник заведения выбежал за Стивеном Миллером, когда тот покинул кафе, и использовал в его адрес нецензурную брань и неприличные жесты

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер был публично оскорблен на одной из улиц Вашингтона после покупки ужина в японском кафе. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

Отмечается, что одним вечером Миллер заказал набор суши-роллов на вынос в кафе в центре города недалеко от своего дома, однако после того, как он оплатил и забрал заказ, работник заведения выбежал за ним на улицу, публично оскорбил его, используя нецензурную брань, а также показал ему вслед неприличные жесты. В результате, как указало издание, советнику Трампа пришлось выбросить свой ужин стоимостью $80 из-за опасений, что он мог быть отравлен или испорчен.

Это не первый случай нападок на членов администрации нынешнего президента в повседневной жизни. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что ее отказались обслуживать в ресторане в городе Лексингтон (штат Вирджиния) из-за того, что она работает на Трампа. Владелица заведения Стефани Уилкинсон позже заявила, что попросила Сандерс уйти, так как прислушалась к мнению своих сотрудников.

Уилкинсон отметила, что у нее работают несколько представителей сексуальных меньшинств, осуждающих политику Трампа, а также нелегальных иммигрантов, которых, согласно введенным при Трампе правилам, насильно разлучали с детьми при незаконном пересечении американской границы. Хозяйка заведения спросила у своих служащих, следует ли ей указать Сандерс на дверь из-за ее "работы на Трампа", и те, по ее словам, ответили утвердительно. Сама она также раскритиковала действующую администрацию США.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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Миграционная политика Трампа
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