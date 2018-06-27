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CNN: Сару Сандерс после инцидента в ресторане будет охранять Секретная служба

Международная панорама
27 июня, 3:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Как долго продлится операция, пока не уточняется

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Секретная служба США возьмет под охрану пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, которую на прошлой неделе отказались обсуживать в ресторане. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

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По сведениям его источников, сотрудники службы, которая отвечает за охрану первых лиц страны, в том числе президента Дональда Трампа, начнет обеспечивать безопасность Сандерс со среды. Как долго они будут это делать, пока не уточняется.

Представители службы отказались подтвердить эту информацию. "Секретная служба не предоставляет комментариев относительно операций по охране в целях обеспечения безопасности их проведения", - говорится в заявлении, приведенном телеканалом.

В субботу Сандерс написала в Twitter, что ее отказались обсуживать в ресторане в городе Лексингтон (штат Вирджиния) из-за ее "работы на Трампа". Владелица заведения Стефани Уилкинсон позже заявила, что попросила Сандерс уйти, так как прислушалась к мнению своих сотрудников.

Уилкинсон отметила, что у нее работают несколько молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации, осуждающих политику Трампа в отношении представителей гей-сообщества, а также нелегальных иммигрантов, которых, согласно введенным при Трампе правилам, насильно разлучали с детьми при незаконном пересечении американской границы. Хозяйка заведения спросила у своих служащих, следует ли ей указать Сандерс на дверь из-за ее "работы на Трампа", и те, по ее словам, ответили утвердительно. Сама она также раскритиковала действующую администрацию США.

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Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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