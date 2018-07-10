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RT France обжалует в Госсовете Франции предупреждение за сюжет о Сирии

Общество
10 июля, 13:46 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, июля. /ТАСС

Телеканал выразил несогласие с обвинениеми французского регулятора в "отсутствии честности"

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ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Телеканал RT France намерен обжаловать в Государственном совете Франции (высшая судебная инстанция по административным делам) предупреждение, вынесенное Высшим советом по аудиовизуальным средствам (CSA) за эфир о ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте канала.

В нем отмечается, что несмотря на техническую ошибку в этом сюжете телеканал категорически не согласен с обвинением в "отсутствии честности", так как этот сбой не изменил сути репортажа. "Решение CSA о том, что в эфире отсутствовало "разнообразие точек зрения", мы считаем абсурдным, учитывая, что RT представил различные точки зрения о ситуации в Сирии, в том числе мнения лидеров США, Франции и ФРГ", - подчеркнули в RT.

Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) на заседании 28 июня вынес предупреждение телеканалу RT France из-за сюжета, вышедшего 13 апреля по Сирии. Регулятор заявил, что в данном выпуске в сюжете под названием "Имитация атак" оспаривалась реальность совершения атак с применением химического оружия в Восточной Гуте и утверждалось, что группировка "Джейш аль-Ислам" намеренно инсценировала эффекты воздействия химоружия на население.

Совет пришел к выводу, что устный перевод высказываний сирийского свидетеля "не соответствовал тому, что он заявлял телеканалу". Совет также констатировал, что в устном переводе другого заявления фигурировало название организации "Джейш аль-Ислам", тогда как свидетель никого конкретно авторами атаки не называл. Эксперты французской организации утверждают также, что "в сюжете трактовка событий отличалась явной необъективностью в анализе и не были приведены иные точки зрения по данному сложному вопросу".

После замечания со стороны Высшего совета по аудиовизуальным средствам телеканал устранил техническую ошибку, из-за которой был наложен не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод.

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