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RT France устранил техническую ошибку после замечания регулятора

Общество
29 июня, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции сделал предупреждение телеканалу из-за сюжета по Сирии

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Телеканал RT France устранил техническую ошибку после получения замечания со стороны Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), ситуация не повлечет никаких санкций для канала. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе головного офиса RT.

"В сюжете RT France от 13 апреля на свидетельства очевидцев событий в Сирии из-за технической ошибки был наложен не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод; впоследствии ошибка была устранена, - отметили в пресс-службе. - Наш канал будет продолжать представлять все точки зрения при освещении конфликта в Сирии, а также любых других событий".

Представители канала также обратили внимание, что замечание со стороны регулятора было первым за шесть месяцев вещания RT France. "Оно не влечет за собой никаких санкций", - подчеркнули в пресс-службе.

О ситуации

Ранее Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) вынес предупреждение телеканалу RT France из-за сюжета, вышедшего 13 апреля по Сирии.

Регулятор заявил, что в данном выпуске в сюжете под названием "Имитация атак" оспаривалась реальность совершения атак с применением химического оружия в Восточной Гуте и утверждалось, что группировка "Джейш аль-Ислам" намеренно инсценировала эффекты воздействия химоружия на население.

Совет пришел к выводу, что устный перевод высказываний сирийского свидетеля "не соответствовал тому, что он заявлял телеканалу". Совет также констатировал, что в устном переводе другого заявления фигурировало название организации "Джейш аль-Ислам", тогда как свидетель никого конкретно авторами атаки не называл. Эксперты французской организации утверждают также, что "в сюжете трактовка событий отличалась явной необъективностью в анализе и не были приведены иные точки зрения по данному сложному вопросу".

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