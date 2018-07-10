Врачи в Подмосковье впервые в России внедрили новую методику диагностики муковисцидоза

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Врачи Московского областного консультативно-диагностического центра (МОКДЦ) для детей впервые в России внедрили новую методику диагностики тяжелого наследственного заболевания - муковисцидоза. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Врачи Московского областного консультативно-диагностического центра впервые в России применили новую методику диагностики муковисцидоза, благодаря чему поставить точный диагноз теперь возможно в течение двух часов", - процитировали в сообщении министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова. По данным минздрава области, отделение муковисцидоза МОКДЦ - единственное владеющее такой технологией в стране, его специалисты проходили стажировку в Нидерландах.

В минздраве пояснили, что при муковисцидозе нарушается работа поджелудочной железы и легких. Всего в России насчитывается более 3 тыс. человек, страдающих этим заболеванием, оно - одно из самых распространенных наследственных болезней. В Подмосковье свыше 170 детей болеют муковисцидозом.

По его словам, предыдущие способы диагностики муковисцидоза не позволяли дать однозначный диагноз в короткий срок, в результате пациенты не получали необходимую помощь.