Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты от ЛДПР предложили государству гасить долги по алиментам

Общество
10 июля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Уточняется, что помощь со стороны государства могла бы поступать гражданам, имеющим право на получение алиментов, начиная с шестого месяца фактического отсутствия таких платежей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы поправки в Семейный кодекс РФ, которыми предлагается возложить на государственные органы власти погашение задолженности по алиментам начиная с полугода фактического отсутствия платежей. Информация об этом размещена во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается обеспечить граждан, обладающих правом на получение алиментов, материальной поддержкой со стороны органов государственной власти, начиная с шестого месяца фактического отсутствия алиментных платежей", - говорится в пояснительной записке. В тексте поправок указывается, что "в случае невозможности взыскания задолженности по алиментам на протяжении шести и более месяцев из заработка или иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, при недостаточности заработка или иного дохода, при отсутствии у лица, обязанного уплачивать алименты, денежных средств на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях, а также денежных средств, переданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих переход права собственности, обязанность по уплате алиментов берут на себя государственные органы социальной защиты населения".

По мнению ЛДПР, "неуплата алиментов становится рядовым явлением и имеет широчайшее распространение". "Но даже когда такая уплата осуществляется добровольным путем, зачастую средств, выплачиваемых должником, не хватает на полноценное содержание несовершеннолетнего и (или) нетрудоспособного члена семьи", - отмечают авторы инициативы.

При этом расходы, которые потребуются для реализации данного законопроекта, будут возмещены в рамках системы исполнительного производства, отмечается в сопроводительных документах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЛДПР
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
Трамп назвал Путина своим соперником
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Федерация футбола Украины предложила Вукоевичу работу и компенсирует ему штраф ФИФА
5
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
6
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!