Депутаты от ЛДПР предложили государству гасить долги по алиментам

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы поправки в Семейный кодекс РФ, которыми предлагается возложить на государственные органы власти погашение задолженности по алиментам начиная с полугода фактического отсутствия платежей. Информация об этом размещена во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается обеспечить граждан, обладающих правом на получение алиментов, материальной поддержкой со стороны органов государственной власти, начиная с шестого месяца фактического отсутствия алиментных платежей", - говорится в пояснительной записке. В тексте поправок указывается, что "в случае невозможности взыскания задолженности по алиментам на протяжении шести и более месяцев из заработка или иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, при недостаточности заработка или иного дохода, при отсутствии у лица, обязанного уплачивать алименты, денежных средств на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях, а также денежных средств, переданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих переход права собственности, обязанность по уплате алиментов берут на себя государственные органы социальной защиты населения".

По мнению ЛДПР, "неуплата алиментов становится рядовым явлением и имеет широчайшее распространение". "Но даже когда такая уплата осуществляется добровольным путем, зачастую средств, выплачиваемых должником, не хватает на полноценное содержание несовершеннолетнего и (или) нетрудоспособного члена семьи", - отмечают авторы инициативы.

При этом расходы, которые потребуются для реализации данного законопроекта, будут возмещены в рамках системы исполнительного производства, отмечается в сопроводительных документах.