Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Госдумы одобрил проект о борьбе с создателями "колумбайн-сообществ" в соцсетях

Общество
10 июля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Документ был внесен в нижнюю палату в мае

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании во вторник единогласно поддержали концепцию законопроекта, направленного на защиту жизни детей от так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях, а также на оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Автором инициативы в мае выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая.

Смотрите также

Как родителям и педагогам не допустить трагедий в школах

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей является комитетом-соисполнителем по данному законопроекту. "Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об установлении ответственности за нарушение норм, изложенных в законопроекте", - говорится в заключении комитета.

"Колумбайн-сообщества" - группы, посвященные массовому убийству в школе "Колумбайн" в США, в штате Колорадо. В апреле 1999 года двое старшекласников напали на остальных учеников и персонал в своей школе с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие ранили 37 человек, из них 13 смертельно. После этого они покончили с собой.

Суть законопроекта

Комментируя свою инициативу журналистам, Яровая напомнила, что ранее уже была установлена уголовная ответственность за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни ребенка. "Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению суицида, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни", - отметила она. Это так называемые колумбайн-сообщества и игры по типу "Беги или умри" и "Фея огня", уточнила депутат.

"Таким образом, будет прекращен информационный доступ преступника к общению с детьми и преступному влиянию на них, - констатировала Яровая. - Кроме того, это позволит сформировать общую универсальную норму и меру профилактики".

Законопроект дает правоохранителям механизм "оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные". Документом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника. Кроме того, по предложению Роскомнадзора законопроектом предлагается сократить сроки для принятия мер с трех до одних суток.

"Защищая детей от вовлечения в преступное сообщество, мы решаем двуединую задачу: во-первых, не позволяем самого ребенка сделать преступником, склонить его к совершению преступлений, а во-вторых, защищаем ребенка, не позволяя сделать его жертвой преступления", - заключила вице-спикер.

Ранее Роскомнадзор, МВД, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство связи и массовых коммуникаций, Министерство образования и науки, Институт психиатрии им. Сербского, члены экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития и фракция "Единая Россия" поддержали законодательную инициативу Яровой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Трамп назвал Путина своим соперником
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!