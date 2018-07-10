Туркомпании выступают за создание единого бренда для Алтайского края и Республики Алтай

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Создание единого туристического бренда для Алтайского края и Республики Алтай будет способствовать активному развитию внутреннего туризма в РФ, а также упростит процедуру аккредитации экскурсоводов. Такое мнение на пресс-конференции во вторник высказала президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Елена Красулина.

"Для туристов не существует деления на Алтайский край и Республику Алтай, - сказала Красулина. По ее словам, совместное позиционирование двух соседних регионов "позволит более стратегически подходить к планированию мероприятий, контролю качества услуг".

Президент АРАТ также пояснила, что в свете последнего законопроекта по аттестации экскурсоводов, без объединения брендов будет сложно работать гидам - они должны будут проходить двойную аттестацию, так как многие маршруты проходят через два региона сразу. Красулина отметила, что единый туристический блок с едиными правилами позволит создать общую аттестационную комиссию, сократить трудозатраты и более грамотно оценить компетенции гидов в двух регионах. Для создания единого бренда необходимо решение властей двух Алтаев, отметили в ассоциации.

"Рекламные туры должны проходить не только по территории Алтайского края, но и Республики Алтай. Должна быть обширная география. Тогда и представление об Алтае у людей, которые приезжают из центральных городов РФ, будет другое", - отметил член правления АРАТ Александр Смирнов.

Ранее врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко заявил о том, что соседние регионы - Алтайский край и Республика Алтай заинтересованы в сотрудничестве по развитию туризма. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Алтайского края, сейчас у регионов фактически нет общих проектов в сфере туризма, несмотря на то, что территории граничат, их объединяет федеральная трасса "Чуйский тракт", через край и республику течет одна из главных рек Алтая - Катунь. В 2017 году Алтайский край посетили 2,2 млн человек, Республику Алтай - более 2 млн гостей.