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Более 130 воспитанников лагеря "Смена" прошли профориентацию благодаря Worldskills Russia

Общество
10 июля, 18:09 UTC+3

Для них также организовали пробное профориентационное тестирование, по итогам которого они получили рекомендации по выбору профессий

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 130 детей, отдыхающих в детском центре "Смена", познакомились с современными профессиями и приняли участие в мастер-классах и практических занятиях, которые организовал Worldskills Russia. Об этом сообщили ТАСС во вторник пресс-службе Союза.

Профориентационные мероприятия и мастер-классы экспертов WorldSkills Russia, приуроченные ко Всемирному дню навыков молодежи, который отмечается ежегодно 15 июля, прошли 8-9 июля во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий ВДЦ "Смена" в Краснодарском крае.

"В мероприятиях приняли участие 130 ребят в возрасте от 12 до 17 лет - 100 школьников, отдыхающих в детском центре, и 30 участников специализированной профориентационной смены "Город мастеров", - сообщили в пресс-службе.

Попробовать профессию руками

Мастер-классы экспертов WorldSkills Russia, курирующих направления по шести компетенциям, - электромонтаж, графический дизайн, интернет вещей, эксплуатация бесплотных летательных систем, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование.

Для школьников, отдыхающих в ВДЦ "Смена", было организовано пробное профориентационное тестирование. Ребята ответили на вопросы онлайн теста и по его итогам получили рекомендации по выбору профессий, которые подходят им на основании интересов, знаний, психофизической предрасположенности. После тестирования им предложили выбрать по три компетенции - с ними ребята знакомились в течение двух дней на практических занятиях, которые провели специалисты Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий.

Мастер-классы проводились по 12 компетенциям: графический дизайн, производство мебели, инженерный дизайн CAD, лабораторный химический анализ, ландшафтный дизайн, мобильная робототехника, прототипирование, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, управление беспилотными летательными аппаратами, флористика, фрезерные работы на станках с ЧПУ и электромонтаж. Результат выполненной работы можно было забрать с собой.

"В "Смене" мы проводим мастер-классы, на которых школьники могут попробовать ту или иную профессию "руками". Составляем программы так, чтобы они были интересными для детей, и получаем хорошие отзывы от них, слова благодарности, - отметила руководитель направления развития молодежного форума Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Евгения Кожевникова. - Надеемся, что в следующем году "Смена" встретит нас еще более широким масштабом и "историями успеха" детей, которые после наших занятий выбрали для себя профессиональное направление, пошли в различные "кружки" и начали создавать что-то самостоятельно".

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