Власти Карелии намерены восстановить лес на Валааме к 2022 году

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Карелии совместно с Валаамским монастырем и Рослесхозом намерено решить проблему очистки и восстановления леса на острове к 2022 году. Об этом сообщил во вторник журналистам на Валааме глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Есть свежие исследования по острову Валаам от 2017 года, включая данные космической съемки. Сегодня мы констатируем, что из 3 тыс. га валаамского леса 62% - это перестойные и спелые леса. Это проблема, и мы сейчас приступили к разработке нормативов обновления всех Приладожских лесов, поскольку без этого не сможем проводить санитарные рубки. К 2021-2022 году проблема очистки и воссоздания валаамских лесов будет решена", - сказал он по итогам заседания патриаршего попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, который провел на острове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам главы республики, по завершении разработки нормативной документации с 2019 года планируется во взаимодействии с монастырем, общественными организациями приступить непосредственно к санитарным рубкам и параллельно проводить лесовосстановление, чтобы площади рубки сразу же замещались ценными породами леса. На месте первых санитарных рубок в прошлом году совместно с насельниками монастыря специалисты высадили валаамскую сосну.

Кроме того, Рослехоз с 2020 года планирует создать на острове сеть постоянного наблюдения за качеством леса. Также предлагается завести другие породы деревьев, сейчас эти вопросы решаются совместно с учеными, уточнил Парфенчиков.

Ранее на заседании попечительского совета патриарх Кирилл призвал разработать комплексную программу по оздоровлению лесов Валаама. Старые леса составляют две трети из 3 тыс. га леса на острове. В прошлом году монастырь совместно с Сортавальским лесничеством расчистил территорию площадью 11 га и высадил на ней саженцы валаамской сосны.

Валаамский монастырь

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в 1329 году. Основанный ими монастырь через два столетия стал широко известен на Руси. Из числа его насельников вышли знаменитые подвижники Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий, Герман Аляскинский, Антипа Валаамский.

С 1917 по 1940 годы территория Валаама находилась в составе Финляндии. После установления на острове советской власти монастырская братия эвакуировалась в Финляндию. В декабре 1989 года первые шесть иноков начали возрождать здесь монашескую жизнь.

Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

Попечительский совет создан в 2002 году по благословению патриарха Алексия II для содействия восстановлению и реставрации храмов, скитов и святынь Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Попечительский совет возглавляет председатель - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.