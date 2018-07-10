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Власти Петербурга предложили создать здравницу для жителей Арктической зоны России

Общество
10 июля, 19:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июля. /ТАСС

В комитете по делам Арктики отметили, что это позволит "сохранить здоровье людей и продлить их трудоспособность"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга предложили создать в регионе здравницу для жителей Арктической зоны РФ. Как сообщили во вторник в комитете по делам Арктики, на встрече главы комитета Германа Широкова с генеральным директором Ассоциации курортов Северо-Запада Анатолием Меньшовым достигнута договоренность о создании пилотного проекта на базе одного из центров санаторно-курортного лечения и отдыха в Курортном районе города.

"Санкт-Петербург имеет возможность посредством расположенных на его территории первоклассных инфраструктурных санаторно-курортных объектов стать здравницей для работников предприятий, завязанных на реализацию арктических программ. Более того, наши санаторно- курортные базы могут принимать жителей приарктических регионов. Подобные меры позволят сохранить здоровье людей и продлить их трудоспособность", - рассказали в комитете.

По словам специалистов, в ближайшее время состоится выездное заседание на базе одного из центров лечения и отдыха в Курортном районе Санкт-Петербурга, где представители промышленных предприятий и арктических регионов обсудят дорожную карту пилотного проекта.

Ранее в Петербурге с целью развития медицинского туризма было создано Агентство медицинского туризма, объединившее более 20 государственных и частных клиник города. Во время Петербургского международного экономического форума к нему также присоединились Детская городская больница № 19 имени К. А. Раухфуса, Медицинский исследовательский центр им. Алмазова, Городская больница № 40 Курортного района и Медицинский институт им. Березина.

В прошлом году правительством Петербурга была принята программа развития сферы туризма до 2023 года стоимостью 4,3 млрд рублей. Одной из задач является увеличение медицинских туристов с 130 тыс. до 325 тыс. человек в год.

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