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Госдума отклонила законопроект 15-летней давности о гендерном равенстве

Общество
11 июля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Законодатели разработают новую версию документа

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© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума отклонила во втором чтении проект федерального закона "О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ", внесенный на рассмотрение палаты еще в 2003 году.

Авторами документа выступила группа депутатов, в числе которых был и Вячеслав Володин, занимающий ныне должность спикера нижней палаты парламента.

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Документом, в частности, предлагалось закрепить гарантии государства по обеспечению равноправия мужчин и женщин в различных сферах, по устранению нарушений законодательства, связанных с дискриминацией по мотивам пола, и др. В 2008 году правительство направило отрицательный отзыв на законопроект, отметив, что в основном его положения дублируют нормы уже действующих законодательных актов.

В ноябре 2017 года была создана рабочая группа по подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении. В июле думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект в связи с утратой им актуальности: депутаты отметили, что его положения устарели, при этом его актуализация не может не затронуть концептуальных положений. Как сообщила зампредседателя комитета Оксана Пушкина, на основе масштабного исследования будет разработан новый законопроект о защите трудовых прав женщин, старт его проработки запланирован уже на начало осенней сессии.

Как сообщил журналистам в среду Володин, законодателям предстоит разработать новую версию законопроекта, сосредоточившись на защите трудовых прав женщин. "15 лет назад, когда мы вносили законопроект "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации", была одна ситуация. Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что тема отстаивания трудовых прав женщин по-прежнему актуальна и требует законодательного решения. "Прежде всего это касается оплаты труда: иногда сама возможность того, что женщина потенциально может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения по службе и при определении размера ее заработной платы. Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание детей".

"Так что было бы правильно вернуться к вопросу государственных гарантий равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации и снова подробно его изучить, возможно, лучше сконцентрировавшись на защите трудовых и социальных прав женщин. И ответ должен быть дан уже в новом законе, который готовят мои коллеги из профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей", - заключил он.

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Пушкина, Оксана Викторовна Володин, Вячеслав Викторович
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