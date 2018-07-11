Депутаты заксобрания Кубани утвердили поправки в закон о курортном сборе

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Туристы, приезжающие на курорты Кубани, будут обязаны заплатить курортный сбор в первый день своего пребывания в регионе. Соответствующие поправки в краевой закон в среду приняли депутаты законодательного собрания Краснодарского края, передает корреспондент ТАСС.

"Решение принято", - озвучил решение спикер заксобрания Александр Джеус.

Согласно документам, опубликованным на сайте заксобрания, поправки вносятся в краевые законы о введении курортного сбора и об административных правонарушениях. Они касаются только сроков уплаты сбора - сделать это нужно в тот же день, когда турист заселяется в гостиницу. При этом сбор по-прежнему взимается только с приезжих старше 18 лет и собирающихся провести в крае более суток, за исключением 19 льготных категорий граждан.

Законопроект о введении курортного сбора в порядке эксперимента в четырех российских регионах был принят летом 2017 года. Документ предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018-2022 годах в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент.

Власти Кубани утвердили размер сбора в сумме 10 рублей с человека в сутки в ноябре 2017 года. Позднее срок начала выплат курортного сбора в регионе перенесли с 1 мая на 16 июля, чтобы его не платили болельщики и делегации, которые приедут на чемпионат мира по футболу.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в том числе шесть игр прошли в Сочи. В Краснодарском крае базировались сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).