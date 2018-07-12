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СМИ: лимузин проекта "Кортеж" доставили в Финляндию перед встречей Путина и Трампа

Общество
12 июля, 16:49 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 12, июля. /ТАСС

Автомобиль привезли в страну на самолете Ил-76

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июля. /ТАСС/. Новый российский лимузин Aurus проекта "Кортеж" доставили в Финляндию перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг газета Ilta-Sanomat.

Издание утверждает, что автомобиль был доставлен в страну в четверг на самолете Ил-76. Оно разместило его фото, сделанное вблизи аэропорта "Хельсинки-Вантаа".

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Что известно о российском лимузине Путина, который мы знаем как "Кортеж"

Проект "Единая модульная платформа" (ЕМП, устойчивое популярное название - проект "Кортеж") предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы. Проект реализуется с 2013 года - тогда, согласно распоряжению правительства, единственным исполнителем размещенного Минпромторгом заказа по созданию линейки автомобилей стал ФГУП "НАМИ". Сейчас речь идет о четырех моделях кузова: седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Ключевая задача проекта - создание лимузина для первого лица государства.

Впервые Путин воспользовался новым российским лимузином во время церемонии вступления в должность президента РФ 7 мая. С тех пор глава государства использовал его для перемещений по Москве.

Коммерческие продажи автомобилей Aurus, известных ранее как проект "Кортеж", должны начаться в 2019 году.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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