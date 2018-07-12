В Ульяновской области открылся международный молодежный форум "Инженеры будущего - 2018"

УЛЬЯНОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Седьмой международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2018" в четверг открылся в Ульяновской области. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что регион выбран площадкой для проведения форума в связи с тем, что в нем развита сфера машиностроения.

"Более 50% объема промышленного производства у нас на предприятиях машиностроения. Более 20% всего трудового потенциала Ульяновской области трудится на предприятиях машиностроения", - сказал губернатор журналистам после церемонии открытия.

В рамках церемонии открытия также прошел масштабный флешмоб в онлайн-формате со всеми участниками. Будущие инженеры одновременно выложили в сеть свои фотографии с церемонии открытия с хештегом #ИНЖЕНЕРЫБУДУЩЕГО. Одним из ключевых моментов церемонии открытия стал запуск символического механизма, состоящего из нескольких шестеренок. Он будет находиться на площадке все дни работы форума, а затем передаваться в города, которые в дальнейшем примут мероприятие.

По словам председателя правительства региона Александра Смекалина, в рамках форума будут работать 9 факультетов. В их числе площадки в сфере радиотехнологий, информационных технологий, машиностроения, авиационной, аэрокосмической и строительной промышленности. Программа также предполагает экскурсии на ульяновские предприятия и общение с уже состоявшимися руководителями, инструкторами, техническими специалистами. Региональные власти ожидают, что эти встречи позволят будущим инженерам определиться с выбором места работы и, возможно, остаться в Ульяновской области.

Седьмой международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2018" продлится до 21 июля. Официальными организаторами и соорганизаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, ГК "Ростех", правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.

Всего для участия в молодежном форуме официально зарегистрировались 1327 человек, которые представляют 300 предприятий и организаций практически из всех регионов России. Зарубежных гостей ждут из стран Европы, Латинской Америки и СНГ.