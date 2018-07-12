Более 1 тыс. заявок поступило на обучение в детском технопарке "Кванториум" Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. заявок поступило на обучение в детском технопарке "Кванториум" в Екатеринбурге, который осенью начнет работать на площадке "Ельцин Центра". Об этом в четверг сообщил ТАСС директор екатеринбургского "Дворца молодежи", который является региональным оператором проекта, в рамках IX международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Мы уже закрыли прием. Мы объявили прием на 800 мест, [...] было больше 1 тыс. заявок, но мы все заявки все равно забираем, и мы обещаем, что каким-то образом будем эти проблемы решать", - сказал собеседник агентства.

Детские технопарки "Кванториум" - это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

Ранее сообщалось, что в мае подписали соглашение об открытии в Екатеринбурге сразу двух детских учреждений: в "Ельцин Центре" будет создан технопарк по модели "Стандарт", рассчитанный на 800 школьников, а в здании локомотивного депо Свердловской детской железной дороги появится технопарк по модели "Мини". Также на площадках запланированы тематические лекции, мастер-классы, состязания юниоров по стандартам JuniorSkills и хакатоны - отраслевые чемпионаты по решению технологических задач ведущих компаний региона.

Кроме того, в Свердловской области реализуется комплексная программа "Уральская инженерная школа". Планируется, что к 2020 году доля детей в возрасте от пяти до 18 лет, получающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности, вырастет не менее чем до 75%. По итогам 2017 года этот показатель составил 72,5%.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра мероприятия.