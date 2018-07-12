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Пользователи сообщают о проблемах в работе Facebook

Общество
12 июля, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

По данным Downdetector, 45% пользователей не могут открыть ресурс, 30% испытывают трудности при авторизации

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© Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС, 12 июля. Перебои в работе социальной сети Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран мира. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 08:29 по времени Восточного побережья США [15:29 мск]", - говорится в сообщении.

По данным Downdetector, проблемы были зафиксированы, в частности, в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Италии, Румынии и США.

Сервис сообщает, что 45% пользователей не могут открыть Facebook, 30% испытывают трудности при авторизации.

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