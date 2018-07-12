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В парке Победы в Петербурге появилась экскурсия на сегвеях, посвященная истории блокады

Общество
12 июля, 20:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, июля. /ТАСС

Автором маршрута стал студент второго курса факультета истории и социальных наук Педагогического университета имени Герцена Виктор Костюченко

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Новый экскурсионный маршрут, рассказывающий об истории блокады Ленинграда, представили журналистам в четверг в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге. Экскурсия, разработанная студентом-второкурсником, проводится на сегвеях, что дает возможность осмотреть всю территорию парка, занимающего площадь в 68 гектаров.

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История блокадного Ленинграда

"Путешествие по парку на сегвеях заинтересует активных молодых людей, любящих свой город. Авторы нового маршрута - студенты", - сказал журналистам глава администрации Московского района Владимир Ушаков.

Он отметил, что идея появилась около года назад, экскурсия организована по просьбе живущих в районе ветеранов Великой Отечественной войны. Маршрут на сегвеях разработал студент второго курса факультета истории и социальных наук Педагогического университета имени Герцена Виктор Костюченко.

Как отмечают организаторы, необычная экскурсия позволяет быстрее преодолеть огромную площадь парка в 68 гектаров для знакомства с его историей. В советское время на этой территории, раньше называвшейся Сызранским полем, располагался Кирпично-пемзовый завод №1, выполнявший функции крематория во времена блокады Ленинграда. С 2010 года на его месте открыт православный храм.

Маршрут экскурсии занимает час, за который участники могут увидеть памятники на Аллее Героев, где установлены бюсты Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда, уроженцев Ленинграда, а также четырехметровый бронзовый памятник маршалу Георгию Жукову, установленный по инициативе ленинградских ветеранов войны, памятник Зое Космодемьянской и многое другое. Принять участие в экскурсии может бесплатно любой желающий старше 16 лет, заранее зарегистрировавшись.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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