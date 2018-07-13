Патриарх Кирилл посетит Екатеринбург в дни 100-летия расстрела царской семьи

ТАСС, 13 июля. /Корр. ТАСС Антонина Мага/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начинает в пятницу пятидневный визит в Екатеринбург, где столетие назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, погиб последний русский царь Николай II вместе со своей семьей и верными слугами.

Ежегодно в июле "царские дни" собирают десятки тысяч православных паломников из разных городов России и разных стран. В этот раз предстоятель церкви сам присоединится к 20-километровому крестному ходу в ночь с 16 на 17 июля и возглавит богослужения в Екатеринбурге и Алапаевске.

"Патриарх Кирилл, как ожидается, пройдет этим крестным ходом без остановок, вместе со своей паствой после длительного ночного богослужения", - сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.

"Предстоятель уже посещал Екатеринбург, в том числе Ганину яму. Но впервые он приедет на "царские дни". Этот визит подчеркивает важность воспоминания Церковью 100-летия событий расстрела царской семьи и начала гонений на Русскую церковь в 1918 году", - добавил отец Александр.

Предваряя главные богослужения патриарха, в Екатеринбурге 14 июля пройдет заседание Священного синода - органа управления Русской православной церкви.

Екатеринбург принимает паломников

Более 100 тыс. паломников планирует принять Свердловская область в ближайшие дни, сообщили ТАСС в Екатеринбургской епархии. В рамках "Царских дней" в течение июля организованы фестивали православной культуры, колокольного звона, выставки, кинопоказы, в том числе программа мультимедийного парка "Россия - Моя история. Свердловская область".

"Ожидаем гостей со всего мира - из России, из ближнего и дальнего зарубежья. Например, приедет группа 130 человек из Киево-Печерской Лавры, ждем паломников из европейских стран - Англии, Германии, Франции. Некоторые преодолевают по несколько тысяч километров, чтобы принять участие в богослужениях. Так, мы ожидаем гостей из Америки и даже два автобуса из Новой Зеландии", - рассказала представитель Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Прибывать в Екатеринбург паломники будут не только транспортом. В начале июня из города Тобольска в Тюменской области стартовал крестный ход протяженностью 700 км. В нем принимают участие жители Белоруссии и различных регионов России, они должны дойти до Екатеринбурга утром 14 июля.

Путешественники смогут воспользоваться услугами палаточного городка, размещенного в центре Екатеринбурга. В нем будут медпункт, камеры хранения, комната матери и ребенка, баки с питьевой водой, умывальники, туалеты, мусорные контейнеры.

Память о царской семье

Николай II со всей семьей были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников российских за то, что они смиренно претерпели страдания, хотя имели возможность избежать их, покинув страну.

Святые места, связанные с памятью царской семьи, особо почитаются верующими на Урале. Среди них Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле российской просиявших в Екатеринбурге, построенный в 2003 году на месте дома инженера Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья, а также монастырь во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, куда вывезли тела убитых и где их пытались уничтожить с помощью кислоты и огня.

Дело об убийстве

В связи со столетней годовщиной убийства царской семьи в российском обществе и СМИ вновь обострился интерес к восстановлению деталей этого преступления, в частности, идентификации человеческих останков, найденных под Екатеринбургом в 90-е годы. Однако, как отметил в интервью ТАСС митрополит Волоколамский Иларион, представители Русской православной церкви не обещают окончательно решить вопрос о подлинности так называемых "екатеринбургских" останков в ближайшие дни.

Колчаковский следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых в Ипатьевском доме путем сожжения. В начале 1990-х группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые предположительно могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи - Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией ряд вопросов, на которые не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала "екатеринбургские останки" царскими.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза. Русская церковь создала специальную комиссию для изучения результатов экспертиз, которые пока еще не все завершены.