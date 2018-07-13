Более 10 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные в сирийский город Даиль

ДЕРАА, 13 июля. /ТАСС/. Более 10 т гуманитарной помощи доставлено российскими военными в недавно освобожденный от боевиков город Даиль в сирийской провинции Дераа.

"Сегодня мы находимся в населенном пункте Даиль провинции Дераа <...> и в очередной раз готовы оказать помощь братскому сирийскому народу", - заявил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

В Даиль, который находится в 15 км от административного центра региона, доставлены продуктовые наборы с рисом и мукой, средства личной гигиены, вода.

"О том, что жизнь в городе налаживается, говорит тот факт, что за эту неделю в город вернулось 20 тыс. жителей. И в городе сегодня проживает уже больше 40 тыс.", - отметил начальник Центра. До войны, напомнил Цыганков, в городе жили 60 тыс. человек.

"Мы благодарим Россию и сирийскую армию за то, что они вернули безопасность в наши дома", - заявил один из местных жителей.