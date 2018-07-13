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Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера Facebook

Общество
13 июля, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Больше всего сложностей с работой мессенджера испытывают жители Франции, Великобритании, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и США

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ТАСС, 13 июля. Проблемы в работе мессенджера Facebook наблюдаются у пользователей в пятницу по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе мессенджера начались около 10:00 мск. Больше всего пользователей (41%) жалуются на проблемы со входом в свой аккаунт, каждый третий (32%) сообщает о проблемах с получением сообщений, еще 26% не могут подключиться к мессенджеру.

Больше всего сложностей с работой мессенджера испытывают жители Франции, Великобритании, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и США. Проблемы наблюдаются и у пользователей из Германии, Дании, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Индии, Аргентины, Бразилии, Австралии и других стран. Пользователи из России о проблемах с мессенджером не сообщают.

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