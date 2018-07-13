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Единороссы собирают гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Забайкальском крае

Общество
13 июля, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По информации секретаря генсовета партии, люди, в первую очередь, нуждаются в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" по всей стране начала сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Забайкальском крае, сообщили в пятницу в пресс-службе партии со ссылкой на секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.

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"Обращаюсь к региональным отделениям "Единой России" с предложением оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Забайкальском крае. Люди сейчас нуждаются, прежде всего, в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде", - сказал политик.

Он отметил, что реготделение партии в Забайкальском крае уже открыло в Чите несколько пунктов приема вещей и продуктов питания для пострадавших.

По данным регионального ГУ МЧС, на территории шести муниципалитетов Забайкальского края подтопленными остаются 14 населенных пунктов, 237 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек. Эвакуированы свыше 2 тыс. человек, из них в семи пунктах временного размещения находятся 143 человека, в том числе 43 ребенка. По уточненным данным, повреждены и разрушены 27 автомобильных мостов.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют более 1,3 тыс. человек, задействовано 386 единиц техники, привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России.

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