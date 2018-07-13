СК РФ подготовил в Уголовный кодекс две новые статьи о врачебных ошибках

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ и союз медицинского общества "Национальная медицинская палата" подготовили поправки о введении в особенную часть Уголовного кодекса двух новых статей о ятрогенных преступлениях. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Предлагается введение новых статей в УК РФ: 124.1 "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", 124.2 "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и изложение в новой редакции ст. 235 УК РФ "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности", - сообщила Петренко.

Как отметила представитель ведомства, предложения были подготовлены на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками. Сейчас такие преступления квалифицируются по нескольким статьям УК РФ, ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности. "При этом судебная практика также не имеет единообразия. Перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неоказание помощи больному, причинение смерти по неосторожности), которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям", - пояснила Петренко.

Введение новых статей в УК позволит исключить возможность квалифицировать действия врачей по другим статьям. Предлагаемые изменения содержат указание на субъект преступления - медработника, конкретизацию вида помощи - медицинскую, а также учитывает различные последствия. "Предложенные изменения позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, защитив как права пациентов, так и медицинских работников", - добавила представитель СК. В ходе обсуждения законопроект в целом был поддержан как представителями Союза медицинского сообщества, так и членами межведомственной рабочей группы.

Статистика

Участники заседания отметили ежегодное увеличение количества обращений граждан в правоохранительные органы в связи с ненадлежащим оказанием медпомощи. Так, в 2016 году в следственные органы СК России поступило 4 тыс. 947 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками, в 2017 году - 6 тыс. 50 сообщений. По результатам рассмотрения обращений следователи в 2016 году возбудили 878 уголовных дел, а в 2017 году - 1791.

"Их полное, всестороннее и объективное расследование является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета. Повышенное внимание к преступлениям, связанным с дефектами оказания медицинской помощи, требует исключительно правильной уголовно-правовой квалификации содеянного", - заключила представитель СК.