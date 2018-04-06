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За пять лет число заявлений о врачебных ошибках выросло втрое

Происшествия
6 апреля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В прошлом году по результатам рассмотрения заявлений возбуждено почти 1800 уголовных дел

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет отметил троекратный рост количества заявлений в следственные органы о врачебных ошибках. Как сообщает пресс-служба СК РФ, об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на встрече с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.

"На протяжении последних лет неуклонно возрастает количество сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи. В 2017 году таких заявлений поступило 6050, что в три раза больше, чем в 2012 году (2100). Большинство из них поступают от пострадавших граждан и их родственников", - цитирует пресс-служба Бастрыкина.

Он отметил, что Следственный комитет всегда реагирует на такие заявления и также оперативно реагирует на заявления о преступлениях в отношении самих врачей со стороны пациентов. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что лишь в каждом третьем случае возбуждается уголовное дело. В 2017 году по результатам рассмотрения заявлений возбуждено 1791 уголовное дело.

Глава СК призвал врачей и юристов высказать предложения о том, как повысить правовую защищенность пациентов и самих врачей. Как сообщили в СК, один из присутствовавших на встрече врачей поинтересовался, возможно ли в ходе расследования данной категории уголовных дел проводить судмедэкспертизы на предмет качества лекарств. "Ведь порой врач выписывает препарат, который в силу халатности фармацевтических кампаний может оказаться некачественным и повлечь смерть пациента, а к ответственности привлекают врача", - пояснили в СК. Звучали предложения и по совершенствованию медицинских экспертных учреждений.

"Я вас хочу заверить, что мы очень серьезно, без всякой кампанейщины, подходим к каждому уголовному делу, имея в виду, что врач изначально рискует и берет на себя ответственность, порой рискует, чтобы использовать единственный шанс спасти пациента. В таких случаях мы ведем себя предельно осторожно", - цитирует пресс-служба. По результатам конференции будут сформированы предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего ответственность за преступления в сфере здравоохранения.

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