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Резидент "Сколкова" первым в РФ застраховал врачебную ответственность в сфере онкологии

Общество
13 июля, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Таким образом компания "Юним" стремится минимизировать для пациента возможность ошибки

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российская медицинская компания "Юним" (резидент инновационного центра "Сколково"), осуществляющая диагностику онкологических заболеваний, застраховала свою профессиональную ответственность перед пациентами, сообщил ТАСС генеральный директор компании Алексей Ремез.

"Страхование врачебной профессиональной ответственности - это мировая практика, это такое "врачебное ОСАГО", структурирующее рынок медицинских услуг. Страховая компания, в случае признания врачебной ошибки, без всяких вопросов выплатит пациенту деньги в качестве компенсации за диагностическую или, к примеру, терапевтическую ошибку. Наша компания стала первой в России среди медицинских учреждений, специализирующихся на онкологии, застраховавших свою ответственность", - сказал он, отметив, что таким образом компания стремится минимизировать для пациента возможность ошибки.

По его словам, "Юним" вошла в число 6-7% медицинских учреждений в России, страхующих свою врачебную ответственность.

В свою очередь в компании "Юним" ТАСС предоставили данные, согласно которым в странах Европы ежегодно в суды подается около 10 тыс. жалоб на медицинских работников. Половина из них удовлетворяется судом, так как проведенная экспертиза доказала факт ошибки. В США ежегодно от не соответствующего медицинского вмешательства погибает около 100 тысяч больных. В России официальная статистика врачебных ошибок не ведется.

В компании отметили, что применяемые в процессе диагностики технологии, среди которых контроль движения биоматериала, лабораторно-информационные системы, 100% прозрачность диагностики, коллегиальность вынесения заключений, нейросети, позволяют минимизировать врачебные ошибки в постановке диагноза.

"Но четко осознавая возможность срабатывая "человеческого фактора" и пусть и низкую, но вероятность ошибки - мы стараемся защитить наших клиентов от возможных негативных последствий", - отметил Ремез.

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