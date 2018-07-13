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Около 40 редких автомобилей-участников фестиваля "Мост" проехали по Крымскому мосту

Общество
13 июля, 16:26 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, июля. /ТАСС

Главными его участниками станут классические автомобили 1950-70-х годов

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Колонна участников первого крымского фестиваля автомобилей "Мост", стартовавшего из Москвы в Ялту, проезжает Крымский мост
Колонна участников первого крымского фестиваля автомобилей "Мост", стартовавшего из Москвы в Ялту, проезжает Крымский мост
Колонна участников первого крымского фестиваля автомобилей "Мост", стартовавшего из Москвы в Ялту, проезжает Крымский мост
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
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Колонна участников первого крымского фестиваля автомобилей "Мост", стартовавшего из Москвы в Ялту, проезжает Крымский мост
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Около 40 редких классических автомобилей, в числе которых единственные в России Chevrolet Sedan Delivery 1955 года и кабриолет Chevrolet Impala 1958 года выпуска, впервые проследовали по Крымскому мосту для участия в первом крымском фестивале "Мост", который вечером в пятницу стартует на набережной Ялты. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Яна Коваленко.

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"Первый проезд уникальных автомобилей по Крымскому мосту стал для всех участников пробега большим праздником. Автомобили были украшены флагами России, Республики Крым, города Ялта. Настроение было великолепным, это был восторг. Мост соединяет не только два берега, но и соединяет сердца всех россиян", - сказала Коваленко.

Фестиваль пройдет с 13 по 15 июля в Ялте. Главными его участниками станут классические автомобили 1950-70-х годов, а также культовые и редкие автомобили более поздних лет, многие из которых являются единственными экземплярами на всей территории России. Старт автопробегу был дан в Москве. К колонне присоединялись владельцы редких автомобилей из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, преодолев в пути более 1,5 тыс. км.

"Основная цель фестиваля - это популяризация автотуризма в Крым, после того как была запущена автодорожная часть Крымского моста. Мы хотим показать, что Крым - это очень классное место для автомобильного туризма и сейчас все дороги ведут в Крым", - сказала собеседница агентства. 14 июля будет организована гонка автомобилей по горному серпантину с плато горы Ай-Петри с высоты около 1,2 км.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая рано утром по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября запрещено.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России. Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие запланировано на 2019 год.

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