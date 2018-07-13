Участники интенсива "Остров 10-21" во Владивостоке прошли тренинг по выживанию в ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Участники образовательной программы по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ "Остров 10-21" в третий день интенсива приняли участие в выездном мастер-классе в Дальневосточной пожарно-спасательной академии (ДПСА), где профессиональные спасатели научили их правилам поведения при чрезвычайных ситуациях.

"Островитян", как называют здесь участников форума, научили вязать спасательные узлы, показали, как устроена пожарная машина, какими инструментами и приемами пользуются пожарные для спасения людей. Участники также увидели показательное выступление с элементами пожарно-спасательного спорта в исполнении курсантов.

Первый выпуск

"В этом году нашей академии исполняется пять лет. 21 июля на набережной во Владивостоке мы выпустим наших первых курсантов: 46 ребят-спасателей, которые разъедутся по всей стране и станут сотрудниками пожарной охраны", - рассказал начальник кафедры тактики и аварийно-спасательных работ Дальневосточной пожарно-спасательной академии, мастер спорта по пожарно-спасательным работам Алексей Квашнин. По случайному стечению обстоятельств участники образовательного интенсива тоже отметят первый выпускной 21 июля.

Квашнин отметил, что в первом выпуске академии в отличие от выпуска "Острова 10-21" будут одни молодые люди. Но три года назад в академию начали принимать девушек, и теперь в каждой группе здесь учатся по пять курсанток. "Девчонки справляются. Я вам скажу, что они даже здоровее ребят: сильные, спортивные, выносливые", - добавил Квашнин.

Дышите - не дышите

Каждый спасатель перед выходом на дежурство должен проверить свой комплект дыхательного снаряжения. Преподаватели академии продемонстрировали "островитянам", как оно работает.

"Мы называем это проверка № 1, тестирование оборудования, предназначенного для вхождения в НДС", - пояснил Квашнин. Оказалось, у пожарных тремя такими же буквами - НДС - зашифровывают "непригодную для дыхания среду".

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Пожарные рассказали, как медленно, шаг за шагом проводится каждая спасательная операция, как во время пожара первый спасатель прокладывает путь, потом возвращается к команде, потому что воздуха в баллоне хватает только на 30-40 минут, а по его следам идут другие коллеги.

"После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" была поставлена задача разработать дыхательный аппарат с более длительным действием. В некоторых частях уже используют такое современное оборудование, в котором известковый химический поглотитель обогащает кислородом выдыхаемый углекислый газ и подает обратно, но это очень дорого", - рассказал один из преподавателей академии.

Охотники за привидениями

У участниц мастер-класса возник технический вопрос: действительно ли пожарные части оборудованы шестом, по которому с верхних этажей спускаются спасатели, как в фильме "Охотники за привидениями". Квашнин развенчал этот миф.

"Во Владивостоке всего в одной пожарной части есть такое приспособление. Оно не выглядит как шест, это скорее столб, который даже не обхватишь руками", - пояснил преподаватель.

В гараже "островитянам" показали приборы для тушения пожара, рассказали, в каких случаях тушат пожары водой, а в каких - только пеной. Участники в шутку предложили организовать пенную вечеринку.

"Такие запросы поступали ко мне даже от друзей. Но я объясняю, что эта пена - химический реагент, если попадет на человека, у него волосы повыпадают", - предупредил Квашнин.

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"Островитянин" Никита Наумов поинтересовался у пожарных, используется ли в их работе какое-нибудь цифровое оборудование. Оказалось, в пожарных частях Владивостока для связи используются обычные радиостанции. "У нас в академии, пожалуй, только спортзал оборудован датчиками старта для проведения соревнований", - отметил Квашнин. В качестве идеи Наумов предложил разработать в академии программное обеспечение, которое бы с помощью навигационных систем показывало, где находятся пожарные бригады.

На экскурсии по академии также поднимали вопрос о будущем профессии пожарного: смогут ли людей в спасательной форме заменить роботы. "В будущем людей никто не заменит. Нужно только проводить переоснащение и переоборудование, а это очень затратное мероприятие", - ответил Квашнин.

О программе

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ "Остров 10-21" стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.

Самые талантливые участники курса получат возможность найти работу в федеральных и региональных органах государственной власти. Также потенциальными работодателями, на которых смогут рассчитывать прошедшие интенсив, станут учредители и партнеры АНО "Цифровая экономика". Это правительство РФ, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, "ВЭБ Инновации", "Ростелеком", "Яндекс" и другие.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ), в пятницу участники форума посетили на площадке Дальневосточного федерального университета более 80 технологических и предпринимательских лабораторий, мастер-классов и клубов мышления.