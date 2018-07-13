Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число абортов в России за год снизилось на 8,8%

Общество
13 июля, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Наибольшее число прерываний беременности на тысячу женщин зафиксировано в Уральском федеральном округе, Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ зафиксировал снижение числа абортов в России в 2017 году на 8,8% по сравнению с 2016 годом, следует из статистики, опубликованной на сайте ведомства.

Из данных следует, что общее число абортов в прошлом году составило 627,1 тыс. по сравнению с 688,1 тыс. в 2016 году. При этом среди тех, кто забеременел впервые, зафиксировано 45,8 тыс. абортов (7,3% от общего числа).

Минздрав отмечает, что более половины (54,1%, по сравнению с 58,9% в 2016 году) абортов были медицинскими (легальными), 17,9% - самопроизвольными, 17,5% проведены медикаментозным способом. Еще 3,6% названы неуточненными, так как проводились вне медучреждений. Абортов по медицинским показаниям зафиксировано только 2,8% (по сравнению с 4,2% в 2016 году), нелегальных (криминальных) - 0,06% (0,5% в 2016 году).

Статистика абортов в раннем возрасте также показала некоторое снижение. Так, в 2017 году зафиксировано 231 случай прерывания беременности у девочек в возрасте до 14 лет включительно (263 в 2016 году), 4,86 тыс. абортов у девушек в возрасте 15-17 лет (6,49 тыс. в 2016 году). При этом данные показатели около 10 лет назад составляли 966 (2005 год) и 34,6 тыс. (2007 год) случаев соответственно.

Наибольшее число прерываний беременности на тысячу женщин фертильного возраста зафиксировано в Уральском федеральном округе (25,1), Сибирском федеральном округе (26), на Дальнем Востоке (26,3).

Также отмечается, что число младенцев с экстремально низким весом (500-749 грамм) в 2017 году составило менее 1% от числа всех родившихся (0,11%), большинство родившихся - с нормальным весом 3-3,5 кг (38,17%) и 3,5-4 кг (30,46%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
5
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
6
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
7
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!