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В Забайкалье более 3,5 тыс. пострадавших от паводка получат единовременную помощь

Общество
14 июля, 15:46 дата обновления: 14 июля, 16:01 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 14, июля. /ТАСС

Жителям, которые полностью лишились имущества, выплатят по 100 тыс. рублей

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ЧИТА, 14 июля. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. жителей Забайкальского края, пострадавших от паводка, получат в ближайшее время единовременную первичную помощь в размере 10 тыс. рублей, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе губернатора региона. Выплаты компенсаций уже начались.

"В муниципалитетах и Чите уже начались выплаты компенсаций пострадавшим. По итогам обследования 930 жилых домов, где проживают 3519 человек в восьми районах и одном городском округе, по предварительным расчетам, единовременную первичную помощь в размере 10 тыс. рублей получат 3512 человек", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что компенсации в размере 50 тыс. рублей получат 850 человек, которые частично утратили имущество. По 100 тыс. рублей - жители, которые полностью лишились имущества.

В пресс-службе МЧС рассказалт, что адресная помощь оказана 1,5 тыс. местных жителей.

"Специалисты МЧС РФ продолжают проводить аварийно-восстановительные работы и помогают очищать подворья от ила и мусора, привозят жителям продукты питания, питьевую воду и медикаменты. При необходимости спасатели, используя технику повышенной проходимости, доставляют жильцов к их домам, чтобы забрать необходимые вещи и документы. С начала паводка адресная помощь оказана свыше 1,5 тыс. забайкальцев", - сказали в ведомстве.

Также с людьми работают психологи МЧС, в том числе по телефону горячей линии. Всего, по данным министерства, на нее поступило около 700 обращений. "Граждане обращаются к спасателям с просьбами бытового характера, которые впоследствии передаются представителям соответствующих структур. Основной внимание в подобной работе уделяется решению вопросов с медицинской помощью и доставке лекарств", - добавили в ведомстве, подчеркнув, что горячая линия работает круглосуточно.

В Забайкалье около месяца почти ежедневноидут дожди, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. На всей территории края введен режим ЧС. По данным на утро 14 июля, подтопленными остаются 18 населенных пунктов.

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