В Москве похоронили внука Брежнева

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрея Брежнева похоронили в субботу в Москве. Об этом сообщил ТАСС его друг Владимир Дмитриев.

"Прощание состоялось, народу было очень много", - сказал Дмитриев, который является помощником депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого. Собеседник агентства уточнил, что Андрей Брежнев был похоронен в Москве, однако не сообщил, на каком кладбище.

Андрей Брежнев умер 10 июля в Крыму в возрасте 57 лет. Предварительной причиной назвали обширный инфаркт.

Андрей Брежнев родился 15 марта 1961 года в Москве. Его отец Юрий (1933-2013) в 1979-1983 годах занимал должность первого заместителя министра внешней торговли СССР, в 1981-1986 годах был кандидатом в члены ЦК КПСС. Андрей Брежнев в 1983 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений при МИД СССР (МГИМО МИД России).

Участвовал в выборах в Госдуму III созыва. В разные годы баллотировался на пост вице-мэра Москвы, в губернаторы Тульской области от группы избирателей, безуспешно баллотировался от КПСС в Симферопольский, Брянский, Ялтинский, Бахчисарайский городские советы депутатов. Также выдвигался от КПСС в Государственное собрание Республики Марий Эл VI созыва, Законодательную думу Хабаровского края VI созыва, Собрание депутатов Ненецкого автономного округа XXVII созыва, Государственный совет Республики Татарстан V созыва, Государственный совет Республики Крым I созыва, Брянскую областную Думу VI созыва. Ни в одно из законодательных собраний избран не был.

В 2015 году вновь баллотировался от КПСС в Костромскую областную Думу VI созыва, Законодательное собрание Калужской области VI созыва, Законодательное собрание Новосибирской области VI созыва. Избран не был. 18 сентября 2016 года участвовал в выборах в Госдуму VII созыва от партии "Родина". 10 сентября 2017 года участвовал в выборах в Совет депутатов муниципального округа "Дорогомилово" в Москве по многомандатному округу №3. В Совет депутатов не прошел, заняв шестое место из 13 кандидатов.