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Французская пилотажная группа перепутала цвета флага республики на Национальном празднике

Общество
14 июля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Один из самолетов, которые при помощи цветного дыма образовали в небе французский флаг, вместо синего дыма выпустил красный

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© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 14 июля. Один из пилотов авиагруппы Patrouille de France перепутала последовательность цветов французского триколора, открывая в субботу в Париже военный парад по случаю Национального праздника республики. Об этом сообщило агентство France Presse.

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По его данным, один из девяти самолетов, пролетая над городом, вместо синего дыма выпустил красный. С помощью цветного дыма они воспроизвели в небе над Парижем французский флаг-триколор.

Как указывает агентство, ошибку позднее подтвердил представитель ВВС республики.

Всего в военном параде в Париже по случаю праздника Франции приняли участие 64 самолета - боевых и разведывательных машин ВВС и ВМС, самолетов пожарной службы и службы гражданской обороны. Patrouille de France в этом году отмечает свое 65-летие.

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