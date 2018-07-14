Французская пилотажная группа перепутала цвета флага республики на Национальном празднике

ТАСС, 14 июля. Один из пилотов авиагруппы Patrouille de France перепутала последовательность цветов французского триколора, открывая в субботу в Париже военный парад по случаю Национального праздника республики. Об этом сообщило агентство France Presse.

По его данным, один из девяти самолетов, пролетая над городом, вместо синего дыма выпустил красный. С помощью цветного дыма они воспроизвели в небе над Парижем французский флаг-триколор.

Как указывает агентство, ошибку позднее подтвердил представитель ВВС республики.

Всего в военном параде в Париже по случаю праздника Франции приняли участие 64 самолета - боевых и разведывательных машин ВВС и ВМС, самолетов пожарной службы и службы гражданской обороны. Patrouille de France в этом году отмечает свое 65-летие.