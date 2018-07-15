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Патриарх Кирилл освятит храмы в Алапаевске накануне столетия убийства царской семьи

Общество
15 июля, 0:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков напомнил, что патриарх привез на Урал ковчег с мощами - правой рукой княгини Елизаветы Федоровны

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье посетит Алапаевск в Свердловской области, где мученическую смерть приняла великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, и освятит здесь два новых храма. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

"Почитание преподобномученицы Елизаветы, равно как и почитание царственных страстотерпцев, сейчас очень глубоко в нашей церкви", - отметил отец Александр. Он рассказал, что патриарх Кирилл "в ходе своего визита на Урал освятит в Алапаевске два новых храма: в женском и мужском монастырях".

Священник напомнил, что патриарх Кирилл привез на Урал ковчег с мощами - правой рукой Елизаветы Федоровны. Святыня будет находится сначала в Екатеринбурге, потом в Алапаевске. Поклониться ей верующие смогут до 20 июля.

Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, известная своими делами милосердия, была убита 18 июля 1918 года, на следующую ночь после расстрела императорской семьи. Вместе с четырьмя членами царской фамилии и тремя близкими, в том числе верной помощницей келейницей Варварой, она была заживо сброшена в шахту заброшенного железного рудника в Алапаевске.

В 1992 году Архиерейским собором Русской православной церкви великая княгиня Елизавета и сестра Варвара были причислены к лику святых и включены в Собор новомучеников и исповедников Российских. В 1981 году они были канонизированы Русской православной церковью заграницей.

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