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Участники "Острова 10-21" предложили учитывать профили в соцсетях при поступлении в вуз

Общество
15 июля, 10:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, июля. /ТАСС

По окончании лабораторной работы слушатели построят аналитическую модель, которая будет определять уровень интеллекта, креативности, личностной мотивации человека по его профилю в социальной сети

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Участники образовательного интенсива "Остров 10-21" предложили при поступлении в вуз учитывать не только результаты ЕГЭ, но и когнитивные способности абитуриентов, выявленные на основе анализа их профилей в социальных сетях. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС преподаватель X-Labs, сотрудник Томского государственного университета (ТГУ), заведующий лабораторией Института человека цифровой эпохи Артем Фещенко.

По его словам, данная инициатива является одним из пяти проектов, предложенных слушателями "Острова 10-21" в рамках лабораторных занятий X-Labs "Большие данные и машинное обучение в прогнозировании когнитивных и психологических особенностей личности".

"Это попытка расширить оценку потенциала абитуриентов при поступлении в вуз, учитывать не только ЕГЭ, но и когнитивные особенности личности, например уровень интеллекта, креативности, личностной мотивации", - рассказал Фещенко. Он отметил, что ТГУ уже проводились соответствующие исследования, и впервые в 2018 году набор абитуриентов в этот вуз будет проводится не только на основании данных ЕГЭ, но и с учетом анализа профиля абитуриента в социальных сетях.

"Но ребята пошли дальше, они предлагают внести эти новые показатели в официальные критерии оценки абитуриентов, то есть добавлять к баллам ЕГЭ еще и данные анализа социальной сети", - сказал преподаватель лабораторной работы. По его словам, по окончании лабораторной работы участники построят аналитическую модель, которая будет узнавать в новых людях те или иные качества, например уровень интеллекта, креативности, личностной мотивации по профилю в социальной сети.

"Остров 10-21"

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ "Остров 10-21" стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.

Самые талантливые участники курса получат возможность найти работу в федеральных и региональных органах государственной власти. Также потенциальными работодателями, на которых смогут рассчитывать прошедшие интенсив, станут учредители и партнеры АНО "Цифровая экономика". Это правительство РФ, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, "ВЭБ Инновации", "Ростелеком", "Яндекс" и другие.

X-labs - одна из основных форм работы на "Острове". На лабораторных работах преподают ученые из ведущих, в том числе зарубежных университетов и компаний, работающие в области цифровой экономики. На острове в ходе лабораторных работ решают "невозможные" задачи. Слушатели сосредотачиваются на работе с большими данными, искусственным интеллектом, системами распределенного реестра, новыми и портативными источниками энергии, нейротехнологиями, VR/AR, сенсорикой и компонентами робототехники.

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