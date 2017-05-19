Книга на выходные: новый маньяк в новом романе Ю Несбе "Жажда"

Ю Несбё © EPA/ANDREU DALMAU

Норвегии угрожает новый маньяк, но неуправляемый полицейский с глазами убийцы уже вышел на охоту, которая будет продолжаться 500 увлекательных страниц. Впрочем, Константин Мильчин считает, что новейший норвежский бестселлер "Жажда" Ю Несбё содержит определенные изъяны.

Первую девушку убили прямо в ее собственной квартире, сразу же после неудачного свидания. Кто-то прокусил ей шею железными зубами, а потом выпил или просто забрал часть крови. Такое преступление наделает шуму в любой стране, а теперь представьте себе, что дело происходит в Норвегии, где насильственная смерть — редкость, где громкое убийство вызывает шок, где полиция постоянно должна отчитываться перед прессой и обществом.

Вторую девушку убили опять-таки прямо в квартире и снова после неудачного свидания. И снова укус, но на этот раз убийца сделал из крови несчастной жертвы смузи, добавил лимон и выпил.



Норвегия в шоке, продавцы замков и охранных систем делают тройную выручку. У начальника полиции Осло Бельманна дела шли хорошо, он умело завышал количество преступлений в городе, чтобы потом их героически снизить. Он добился многого и скоро его, возможно, ждет повышение, пост в правительстве. Но серийный убийца с замашками вампира может поставить крест на его карьерных планах.

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Расследует дело новый начальник отдела убийств — молодая, толковая и амбициозная Катрина Братт. Она хороший сыщик, но тут нужен не просто умелый детектив. Такое дело под силу лишь лучшему детективу Норвегии — Харри Холе. Плохая новость — Холе в отставке, учит молодых полицейских в академии и возвращаться на службу в полицию не собирается. Хорошая новость — у начальника полиции есть чем его шантажировать. Харри Холе снова в деле, Харри Холе возвращается на службу.

Вы не знакомы с Харри Холе? Зря. Пожалуй, это один из лучших вымышленных следователей за последние лет тридцать, а то и сорок. Его создатель, футболист с несложившейся карьерой и главный норвежский детективщик Ю Несбё, написал про своего героя 11 книг.

Холе — алкоголик, который пытается воздерживаться, но постоянно срывается. У Холе сложные отношения с любимой женщиной и приемным сыном. Холе — локальная знаменитость, любой норвежский полицейский мечтает поработать с ним. Как в выдуманной вселенной из романов Ю Несбё, так и в нашем реальном мире. Известно, что в комиссариате полиции Осло есть комната, которая носит имя Харри Холе.

Несбё очень умело держит читателя в напряжении. Это завораживает, но это и изрядно надоело. И сам Харри Холе поднадоел уже. В начале романа он всегда хочет завязать, но всегда берется за старое. Его проблемы с алкоголем и подругой повторяются из текста в текст. Из романа в роман все одно и то же

Метод Холе? Вот как он сам его описывает: "У всех методы разные. Мой заключается в том, чтобы попытаться поймать мысли, проносящиеся в мозгу, когда я в первый раз появляюсь на месте преступления. Все вроде бы незначительные выводы, которые автоматически делает мозг, когда впитывает впечатления от места, где ты оказался впервые. Эти мысли мы очень быстро забываем, потому что не успеваем сформулировать их до того, как внимание отвлекается на что-то другое, подобно снам, которые исчезают, когда ты пробуждаешься и начинаешь впитывать окружающую тебя обстановку. Девять из десяти таких мыслей бесполезны. Но ты надеешься, что десятая что-нибудь да значит".

И это работает. Холе очень успешный детектив, он из романа в роман спасает норвежскую полицию от позора, а мирных граждан — от очередного злодея. Но какой ценой. Холе вольно относится к законам и правилам, он может прийти пьяным на телешоу, по его вине часто гибнут безвинные граждане и коллеги. Он неуправляем. И каждое новое дело, пусть и успешно расследованное, бросает его в пучины алкоголизма и самокопания. Работа медленно, но верно убивает его.

Скандинавский детективный роман на самом деле довольно монотонен и однообразен. Главный герой рельефно прорисован, он застрял между добром и злом, но персонажи второго плана удивительно банальны и предсказуемы. Плохой тут за редким исключением всегда плох, а хороший всегда хорош. Зло иррационально, добро с кулаками

Успешен Холе и успешен Ю Несбё, который очень и очень умело держит читателя в напряжении от убийства к убийству, дозированно, по частям, выдавая факты о преступнике. Это завораживает, но это и изрядно надоело. Потому что из романа в роман все одно и то же.

Скандинавский детективный роман кажется крутым, только когда ты начинаешь в него погружаться. На самом деле он довольно монотонен и однообразен. Главный герой рельефно прорисован, он застрял между добром и злом, но персонажи второго плана удивительно банальны и предсказуемы. Плохой тут за редким исключением всегда плох, а хороший всегда хорош. Зло иррационально, добро с кулаками. И сам Харри Холе поднадоел уже. В начале романа он всегда хочет завязать и всегда он потом берется за старое. Его проблемы с алкоголем, подругой и приемным сыном повторяются из текста в текст.

Несбё очень хороший писатель. Но он до бесконечности повторяется. Впрочем, если вы до этого ничего не слышали о Харри Холе, то "Жажда" вам, конечно, понравится.