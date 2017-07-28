Добро с электроплиткой: шпионский боевик "Взрывная блондинка"

Кадр из фильма "Взрывная блондинка" © Filmpro.ru

1989 год, Берлинская стена вот-вот падет, но война разведок в самом разгаре. Агент ГДРовской спецслужбы Штази, некто Бинокль (грустный усатый мужчина, отдаленно напоминающий Александра Друзя) хочет бежать на Запад.

У него с собой список всех двойных и тройных агентов спецслужб, "информационная атомная бомба", за которой охотятся и КГБ, и ЦРУ, и МИ-6 и даже французы. Схватка наметилась знатная, союзники идут против союзников, никто никому не доверяет, даже внутри разведок — разлад.

Все хотят завладеть списком, и одна из них — белокурая красавица по имени Лоррейн Бротон в исполнении Шарлиз Терон. Ей противостоит все еще всесильный КГБ во главе с бородатым великаном, который носит типично русскую фамилию Бремович. Там, кстати, есть агент КГБ с прекрасной фамилией Бахтин.

Конечно, высокая блондинка, которая притягивает к себе внимание граждан за версту, идеальный агент для работы под прикрытием. Но, сразу стоит отметить, что любая критика из серии "Разведка так не работает", "Нам вешают лапшу на уши", "Они опять изобразили русских злодеями" не уместна, так как фильм и не претендует на какую-либо серьезность. Это боевик с элементами комедии, честная клюква. Экранизация относительно известного и даже переводного на русский язык комикса "Самый холодный город".

Кстати, фильм сделан с некоторым вниманием к русской культуре: одна из драк происходит в кинотеатре, где показывают "Сталкер" Тарковского, другая — под Высоцкого. По ходу дела разобьют довольно много советских машин, включая "Нивы" и "шестерки" ВАЗ. Но это уже приближает нас к разговору о сюжете, а тут любое сказанное слово может оказаться спойлером. Чем же любопытен фильм? Парой моментов.

Во-первых, тут не самая стандартная героиня. Это травести-бондиана, в которой женщины (вернее главная героиня) ведет себя по-мужски, а некоторые мужчины — как обычно ведут себя в кино женщины. Но это еще не все.

Лоррейн Бротон сражает неземной красотой старинной фарфоровой куклы. У нее мраморная кожа и идеальное лицо, которое не потеряет по ходу фильма свой эффектности, хотя будет покрываться ссадинами и кровоподтеками.

Она откровенно одевается, она вообще — конценртированный секс. Но она никак не проявляет свою сексуальность в адрес мужчин. А если кем и интересуется, то другими девушками. Такие героини в кино бывали, но удивительным образом, такой героиней не интересуется никто из мужчин.

Вторая особенность "Блондинки", это, конечно, драки. Они сняты очень тщательно. Первый выстрел прозвучит довольно быстро, но потом об огнестрельном забудут надолго. Зато тут будут все наносить друг другу страшные удары. Руками и всем, что под руку попадется.

В ход идет все — сковородки, резиновые шланги, строительный мусор, туфли на шпильках, и удивительным образом — пистолеты. Ими здесь бьют, так надежней. Пистолет еще можно со всей дури кинуть врагу в голову. Отличная идея.

Снайперской винтовкой Драгунова тоже будут бить. Она, оказывается, отлично для этого подходит. В одной из драк у главной героини будет советская электроплитка на две камфорки — лучший друг подмосковного дачника. У ее оппонента — обломки табуретки. Победит, конечно же, электроплитка.

Но не только в оружии дело. Камера внимательно следит за героями. То одно лицо, то другое. На лицах страх, боль, ненависть, кровища. Схватка, пара ударов и оба оппонента с кряхтением и воем падают куда-то.

Тут все вроде бы как обучены боевым искусствам, но постоянно незапланированно падают. Вроде сверхлюди, но такие неловкие. И им больно. Прямо очень больно. Странный парадокс: и хорошие, и плохие будут вставать после, казалось бы, смертельных ударов.

Зарезанные, избитые электроплиткой, получившие нож в спину, они будут раз за разом вставать. Чтобы снова изображать нечеловеческую боль. Которая вызывает у зрительного зала дружный смех.