Наука и жульничество: новый фантастический роман автора "Марсианина"

Энди Вейер © EPA/NASA/Bill Ingalls

В книжных магазинах появился новый научно-фантастический роман американца Энди Уира "Артемида". Ранее Энди работал программистом и параллельно публиковал в сети книгу "Марсианин", впоследствии экранизированную Ридли Скоттом. Константин Мильчин — о том, как гик-писатель попытался измениться и что из этого вышло.

Люди смогли построить на Луне город, но не сумели измениться к лучшему. Поселение Артемида унаследовало все земные пороки: тут есть богатые, а есть бедные, есть честные граждане, а есть жулики.

Главная героиня и рассказчица Джаз — одновременно бедная и жулик. Формально она служит курьером, но основной, хотя пока и скромный доход ей приносит контрабанда. Потому что на Луне все устроено так же, как и на старой доброй Земле: если что-то достать категорически нельзя, но очень хочется, то всегда найдется тот, кто заплатит за нечто противозаконное, и тот, кто за деньги согласится доставить незаконный продукт.

Не умеешь выдумывать — тогда хотя бы воруй у гения. Если "Марсианин" был новой версией "Робинзона", то "Артемида" — переосмысление "Острова сокровищ"

Например, на Луне нельзя курить сигары: случайный пожар может легко уничтожить все поселение. Но главная героиня за вознаграждение может добыть и сигары, и зажигалку. Нарушая закон, легко войти во вкус: Джаз делают предложение, от которого она не может отказаться. За миллион лунных денег девушка должна взорвать роботы-комбайны, которые добывают сырье для производства алюминия.

Если вам действительно интересно, как на Луне добывают алюминий и зачем кому-то понадобилось подрывать основы добывающей промышленности, прочитайте книгу. Однако в данном случае намного интереснее, почему автор решил об этом написать.

В предыдущих сериях: Энди Вейер — это тот самый человек, что написал роман "Марсианин" про космонавта, которого забыли на Марсе и который смог выжить, выращивая картофель на удобрениях из собственных экскрементов. По книге был снят фильм с Мэттом Деймоном в главной роли. Что, собственно, сделал Вейер? Он взял историю Робинзона Крузо: после катастрофы человек оказывается на необитаемом острове, у него есть некоторое количество достижений цивилизации и задача выжить. Только вместо острова — другая планета, а задача выжить осложняется отсутствием воздуха и марсианскими бурями.

А попутно Вейер немного назойливо, но зато упорно пересказывает читателю выборочные главы из учебников по астрономии и физики, читает краткую лекцию "Космонавтика вчера, сегодня, завтра". Это тот самый тип научной фантастики, где упор делается на научность. Критики от точных наук, впрочем, все равно нашли в "Марсианине" кучу ошибок и неточностей, а критики от неточных наук, наоборот, жаловались на излишнее занудство и настойчивую дидактичность.

Претензии литературных критиков Вейер учел. Цитаты из учебников встречаются реже, хотя теперь к физике с астрономией прибавились политология и социология. Вместо унылого выживания появились детективная интрига, несколько десятков персонажей, красочные описания жизни в городе будущего: Артемида — кэпитал оф зе Мун, Артемида — город контрастов. Порой кажется, что все это списано с мультсериала "Футурама", в котором на Луне размещался, что логично, луна-парк, но это даже и неплохо.

И действительно, не умеешь выдумывать — тогда хотя бы воруй у гения. Если "Марсианин" был новой версией "Робинзона", то "Артемида" — переосмысление "Острова сокровищ". Главгероиня ввязывается в игры взрослых дядь и с переменным успехом пытается победить/выжить/всех спасти. А также все персонажи очень, очень много шутят на национальную и не только тему. "У меня сложился рабочий план. И, как в случае с любым хорошим планом, для него требовался чокнутый украинец". Или:

"— Я что-то подзабыл: вы меня терпеть не можете потому, что я гей, или потому, что еврей?

— Я тебя терпеть не могу потому, что ты разбил сердце моей дочери".

Весело ли это? Юмор "Артемиды" — это юмор очень серьезного человека, школьного отличника, который пытается пошутить, а потом сам смеется над своей шуткой. Иногда смешно, иногда не очень. Увлекательно ли это? Почти да. Перед главной героиней стоит серия невыполнимых задач, которые она должна выполнить. Проблема в том, что вся эта невыполнимость сугубо условная, все препятствия выдуманы автором, и он же их преодолевает. Хорошо разгадывать загадку, когда ты сам придумал и вопрос, и ответ.

Понятно, что такой упрек можно предъявить любому роману. Но когда речь идет про вымышленный, но относительно правдоподобный город на Луне, который нам сперва подробно описывают и объясняют, почему никак нельзя оттуда выбраться незамеченным, а потом выясняется, что все-таки можно, ощущение того, что автор — жулик, приходит быстро и неотвратимо.