Что меняет фактор Трампа в G7

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Evan Vucci

Саммит G7 завершился в минувшую субботу на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. В целом он мало чем отличался от подобных двухдневных встреч, которые по очереди проводятся в странах этого неформального объединения — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Но нынешний саммит явно запомнится не тем, на что рассчитывал хозяин встречи, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Продемонстрировать единство небольшой группы стран с развитыми экономиками на этот раз не получилось. И причиной тому стал лишь один человек — президент США Дональд Трамп.

Сначала в одиночку он поставил под вопрос успешность саммита, затем — вновь в одиночку — возродил надежду, что все будет хорошо, а потом в одиночку же перечеркнул все попытки своих коллег по G7 делать хорошую мину при плохой игре. Впрочем, обо все по порядку.

Впервые Трамп появился на саммите "семерки" в итальянской Таормине. И уже тогда, в мае 2017 года, на Сицилии стало понятно, что "семеркой" этот формат назвать довольно сложно. Год назад единство членов Группы семи было подорвано решением нового американского президента выйти из Парижского соглашения по климату. Это разногласие было зафиксировано в итоговом коммюнике, а сам отражающий новую реальность формат журналисты едко прозвали "шесть плюс один".

К началу нынешнего саммита атмосфера ухудшилась. Сначала Трамп перечеркнул многолетние титанические усилия дипломатов по заключению сделки по ядерной программе Ирана. А всего за неделю до встречи в Канаде он ввел высокие тарифы на сталь и алюминий, под удар которых попали, прежде всего, члены "семерки" — страны ЕС и непосредственно Канада.

Более того, создалось стойкое ощущение, что всеми своими действиями и заявлениями Трамп показывал — само пребывание в Канаде и связанные с этим формальности его тяготят. Так, он сообщил, что покинет Ла Мальбе первым, еще утром завершающего дня (так в итоге президент США и поступил), а по ходу еще и отказался встречаться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, окрестив ее за манеру общения "школьной учительницей".

Отвлекающие маневры

Одну из сенсаций глава Белого дома преподнес перед самым началом саммита. Вылетая в Канаду, он неожиданно предложил вернуть в неформальное объединение Россию.

Чем же было вызвано решение президента США вдруг распахнуть объятия перед РФ, которая оказалась за бортом "восьмерки" после событий вокруг Крыма в 2014 году? С одной стороны, нет оснований не верить публичным заявлениям Трампа о том, что от подключения Москвы к обсуждению наиболее злободневных тем, "семерка" (превратившаяся бы в этом случае уже в "восьмерку") только выиграла бы. Тем более что звучит это вполне логично.

С другой же стороны, как дважды два было понятно, что все остальные члены "семерки", за исключением разве что Италии, встретят эту идею в штыки. Так и произошло — новичок встречи, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, для которого мероприятие в Канаде стало бенефисом на мировой политической арене, поддержал предложение Трампа. Остальные лидеры G7, вынужденные отвечать на постоянные вопросы СМИ по этой теме, публично открестились от подобного предложения.

На мой взгляд, именно в этом и заключалась цель американского президента — внести элемент хаоса и смятения во встречу, засунуть палку в улей и посмотреть, что получится. Тем более что летающие информационные пчелы отвлекут внимание от главной темы — американских тарифов и вытекающих отсюда реальных экономических сложностей для европейских и канадских производителей.

Вернется ли в итоге Россия в G8, как мне кажется, Трампа не особенно и интересовало. Как, впрочем, и Москву, где заявили, что обратно не просились, да и вообще считают более перспективными другие форматы — ШОС, БРИКС и "двадцатку". Но информационные сливки в итоге Трампом были сняты.

Улыбаемся и машем

Уже в Канаде Трамп сменил гнев на милость и сделал несколько комплиментов своим коллегам по "семерке". Программа форума пошла по изначальному сценарию — канадский премьер-министр радушно под объективами камер принял германского канцлера Ангелу Меркель, премьеров Японии — Синдзо Абэ, Италии — Джузеппе Конте, Великобритании — Терезу Мэй, президента Франции Эммануэля Макрона и, наконец, самого Трампа.

И все же, несмотря на дружеские похлопывания по плечу, легкости в общении не ощущалось. Наверное, потому, что все прекрасно понимали, к какому политику приковано внимание. Невзирая на все недомолвки и разногласия, члены "семерки" сохраняли деланный оптимизм. И неважно, что впервые за долгие десятилетия, с момента еще холодной войны, принятие итогового коммюнике оказалось под угрозой и возникал резонный вопрос: а для чего, собственно говоря, понадобилась встреча?

Глава МИД Канады Христя Фриланд, излучавшая оптимизм и уверенность, рассказала, что встреча проходит душевно. Но некая напряженность все же проскальзывала. Симптоматично, что фотографией, облетевшей весь интернет и использованной многими СМИ для иллюстрации итогов встречи, стал кадр, который за пару часов до завершения форума был распространен германским правительством. На нем Трамп, скрестив руки на груди, сидит на стуле и с каменным лицом взирает на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Глава германского правительства, в свою очередь, стоит напротив Трампа — упершись двумя руками в стол, она молча смотрит на него, в то время как стоящий рядом с федеральным канцлером президент Франции Эмманюэль Макрон пытается в чем-то убедить американского коллегу.

Отбой через Twitter

Дальнейшее развитие событий, в принципе, уже известно.

Трамп улетел "с миссией мира" в Сингапур, но не обещая вернуться. Коммюнике было принято, о чем под аплодисменты сообщил Трюдо. Ну а уже с борта президентского "Боинга" Трамп через Twitter назвал заявления канадского премьера о торговле с США ложными и непорядочными и сказал, что поручил представителям США не одобрять коммюнике.

Правда, канадские политологи, с которыми удалось поговорить, замечают, что, по сути, сложно не одобрять то, что уже вроде как было принято. Тем более что члены "семерки" не ставят никаких подписей под итоговым документом.

Не стоит забывать, несмотря на все заявления действующего главы американской администрации, что именно Соединенные Штаты продолжают являться самым крупным финансовым источником для НАТО, а в отношении санкций против России действуют куда активнее Европы.

Но и от осадка, что отношения между Европой и США натянуты до предела, избавиться сложно. Тем более в ситуации, когда все усилия, учитывая расходы в сотни миллионов долларов по организации встречи, свести позиции к общему знаменателю приблизились к нулю.

Зато Дональд Трамп сумел который раз продемонстрировать, кто в доме "семерки" главный. Так, на всякий случай, чтобы не забывали.