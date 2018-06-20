Кто выигрывает в китайско-американской торговой войне

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Логика в торговых войнах — как в настоящих: если кто-то не проявил первым готовности уступить, начинается эскалация. Пока распри между Китаем и США идут как раз по этому сценарию. Сначала Трамп принял решение обложить налогами импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Так, 6 июля вступит в силу указ о взимании дополнительных импортных пошлин в размере 25% с 818 наименований китайской продукции на сумму $34 млрд. Такие же меры в отношении еще 284 наименований китайской продукции (общая стоимость — $16 млрд) отложены на некоторое время. Видимо, чтобы посмотреть, подействует ли первая волна жестких ограничений.

Китай отреагировал, что называется, зеркально, обнародовав спустя несколько часов после американских заявлений свой список из 659 наименований товаров из-за океана, на которые будут введены ответные пошлины в размере 25%. Здесь тоже было заявлено, что на 545 наименований продукции США, в том числе сельскохозяйственные товары, транспортные средства и морепродукты на сумму порядка $34 млрд, пошлины вступят в силу 6 июля этого года. Дата введения пошлин на энергетику, продукцию химической промышленности и медицинское оборудование будет известна позже.

Трамп в свою очередь поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд для последующего введения дополнительных пошлин в размере 10%, в случае если "Китай откажется менять свой подход [к торговле], а также продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин, о которых он недавно объявил".

Так нечестно

Разумеется, как во всякой войне, стороны предъявляют свою аргументацию, пытаясь выставить противника злодеем и обманщиком. Так уж повелось с каменного века, когда племя, прежде чем обрушить дубинки на головы недругов, хором выкрикивало претензии и оскорбления, выслушивая встречные обиды и брань. После чего начинали дубасить друг друга.

Трамп еще в период борьбы за президентство неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Главный слоган начальника вашингтонской администрации: "Торговая практика Китая нечестная". В общем, для человека с улицы, озлобленного своими материальными проблемами, этого достаточно. А тем, кто хочет получить более подробные комментарии, поясняют, что, мол, нечестность китайцев заключается в принуждении американских компаний к передаче технологий и интеллектуальной собственности китайским партнерам. Что в общем-то является распространенной мировой практикой.

Китайцы в свою очередь обвиняют США в применении "устаревших практик".

"Развязывание торговых войн в нынешнюю эпоху не соответствует интересам всего мира. Призываем все страны предпринять совместные действия, решительно остановить такие устаревшие и регрессивные практики и твердо защищать общие интересы человечества", — указывается в опубликованном на сайте МИД КНР документе.

"КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные, вредоносные и недальновидные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор", — заявил в связи с этим официальный представитель МИД КНР.

Главное же обвинение с китайской стороны: США проводят политику сдерживания Китая. И это очень похоже на правду.

Начало

Некоторые эксперты призывают взглянуть на ситуацию, так сказать, трезвым взглядом. "Это еще не торговая война!" — убежден бывший торгпредставитель России в Китае, а ныне глава представительства Сбербанка в Китае Сергей Цыплаков. Основной массив торговых операций сторон, по его мнению, пока не затронут. Слишком большим может оказаться ущерб и для Китая, и для США. Больше это похоже на запугивание друг друга, считает российский экономист.

Китайские эксперты не столь благодушны. Они указывают, что полноразмерное введение пошлин затронет в основном продукцию таких серьезных китайских сфер, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, автомобилестроение. Правда, признают они, в список не включены такие охотно приобретаемые американскими потребителями товары, как сотовые телефоны или телевизоры.

Для того чтобы вытеснить китайские товары такого массового спроса, придется значительно усилить присутствие японских производителей, а это, во-первых, пробудит нежелательные воспоминания о былой японской экспансии на американский рынок, во-вторых, ударит по карману простого и даже не очень простого американца. К тому же попробуй разберись, где японский телевизор, произведенный в Японии, а где такой же, но собранный в Китае.

Своих, американских, телевизоров не хватит. Придется расширять производство, а для этого опять-таки потребуются дополнительные рабочие руки. Запускать мексиканцев?

А если китайцы ударят по таким американским брендам, как Coca-Cola или McDonald’s? Думаете, не посмеют? Думаю, что могут.

К примеру, в Китае очень популярна сеть американских кофеен Starbucks, которых, по статистике, уже где-то около пятисот. Но когда симпатичное кафе под такой вывеской вдруг появилось в пекинской святая святых — "Запретном городе", бывшей императорской зимней резиденции, народ возмутился и потребовал изгнания некитайского бренда за высокие стены дворцового комплекса. И кафе закрыли в считаные дни.

Или представьте себе, как китайские власти вдруг запретят употребление колы и быстро подсунут народу свой патриотический напиток со своими патриотическими энергетиками. И виски запретят — пусть народ родной "Маотай" пьет. Или, на худой конец, дешевое "Эрготоу".

В общем, много чего можно закрыть и запретить. А там и до эсминцев недалеко. Было же такое, когда англичане под дулами пушек заставили китайцев покупать опиум — чтобы компенсировать свои потери серебра от чаеторговли. История повторяется?

До Луны с Россией

Американский натиск подталкивает Китай к более тесным отношениям с Россией. Так же как и Россию — к дружбе с Китаем. Конечно, у Москвы с Пекином есть более основательные причины дружить и сотрудничать. Но и внешние факторы (в данном случае — американский) со счетов сбрасывать нельзя.

Недаром во время недавнего государственного визита президента России Владимира Путина в Китай особый акцент был сделан на высокотехнологичном сотрудничестве. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Владимировича прокатиться на высокоскоростном поезде "Фусин" ("Возрождение") в ближайший мегаполис Тяньцзинь. Видимо, намекая, что такие же поезда могут ездить со скоростью свыше 300 км/ч в Казань и обратно. А может, и до Екатеринбурга. "А до Пекина доедут?" — спросил бы гоголевский герой.

До Пекина лучше гонять товарные поезда. Да что Пекин! Речь в ходе визита шла об использовании в китайской лунной программе российских высоких технологий. Забьем на совместную окололунную российско-американскую станцию и будем летать на обратную сторону Луны на китайских кораблях с нашей высокотехнологичной начинкой? Китайцам пока еще есть чему учиться у российских коллег по части космоса, хотя продвигаются они очень быстро.

А если США по чувствительному месту ударят — по финансовым потокам? Китайский финансовый рынок серьезно включен в мировой, тут у США есть рычаги. Но и их применение имеет свои ограничения. Китай — главный "донор" США, вложения КНР в американские ценные бумаги самые весомые — свыше триллиона долларов.

А двустороннюю торговлю с Россией можно потихоньку переводить на национальные валюты. Правда, есть подозрение, что это, скорее всего, будут китайские юани, как более стабильные. Недаром они уже оказались в корзине мировых резервных валют. Хотя в приграничных торговых операциях и рубли используются.

Есть у России и другая валюта — нефть и газ. А поскольку в китайском Минкоммерции заявили, что прежние договоренности с США из-за взаимных пошлин аннулируются, то и экспансия американских энергоносителей на китайский рынок тоже не состоится. Россия же, соответственно, может увеличивать свои поставки. Поэтому у "Газпрома" и "Роснефти" будет хороший повод поднять с китайскими коллегами рюмки с добрым "Маотаем". Или что они там пьют по таким случаям?