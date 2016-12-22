НКО ищут будущих волонтеров на корпоративных ярмарках

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Фонды и НКО предложат новогодние сувениры и расскажут о своей деятельности почти семи тысячам сотрудников компании в четырех московских офисах "Ростелекома" 22 и 23 декабря.
В ярмарке примут участие фонды "Настенька" (помощь детям с онкологическими заболеваниями), "Во имя жизни" (помощь больным муковисцидозом), "Соединение" (поддержка слепоглухих), "Жизнь как чудо" (помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени), интернет-магазин BuySocial, благотворительная мастерская "Уютка" и другие.
Фонды будут продавать елочные украшения ручной работы, игрушки, книги, подарочные наборы, сувениры, сладости и чай, а вырученные средства пойдут в пользу их подопечных - детей-сирот, людей с инвалидностью, молодых мам в трудной жизненной ситуации и больных муковисцидозом.
"Такие ярмарки помогают решать сразу несколько задач: дают возможность купить что-то в подарок близким без суеты и поездок по предновогодним пробкам и одновременно сделать доброе дело, помочь нашим подопечным стать на шаг ближе к выздоровлению; предложить компаниям варианты благотворительных корпоративных подарочных наборов для партнеров; рассказать о работе фонда, о том, почему наша работа важна и необходима", - говорит директор благотворительного фонда "Живой" Виктория Агаджанова.
Кроме того, ярмарка станет новой площадкой для общения фондов с потенциальными волонтерами, отмечает Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком":
"Подобные ярмарки - это отличная возможность для наших сотрудников больше узнать о деятельности НКО и, возможно, стать регулярным волонтером одной из таких организаций. Очень часто работники крупных компаний хотят поучаствовать в социальных проектах, но останавливает недостаток времени или необходимой информации, трудность выбора. Ярмарка поможет снять эти барьеры".
С этим мнением согласна Любовь Сидорова, заместитель председателя благотворительного фонда "Настенька":
"Как правило, на подобных ярмарках присутствуют сотрудники фонда. Любой посетитель может с ними пообщаться, узнать, как правильно помогать благотворительным организациям. Для работников "Ростелекома" подобные мероприятия - это возможность развить командные навыки, почувствовать причастность к большому делу и внести свой вклад в жизнь общества. А для фондов - получить регулярную поддержку крупной компании и пополнить свои ресурсы, профессиональные и интеллектуальные".
Материал предоставлен проектом "+1".