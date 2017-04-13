Значительная часть вечной мерзлоты может растаять к концу века

Ученые из Великобритании выяснили, что вечная мерзлота (участки, характеризующаяся отсутствием периодического протаивания) оказалась более восприимчива к глобальному потеплению, чем считалось раньше. Исследователи под руководством Сандры Чадберн (Sandra Chadburn) из Лидского университета разработали метод, позволяющий спрогнозировать, как потепление отразится на площади, занимаемой вечной мерзлотой. Предполагается, что более 40% вечной мерзлоты растает, даже если рост температуры стабилизируется на отметке плюс два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, что соответствует цели Парижского соглашения. Об исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, рассказало AFP.

"Наш метод позволяет понять, какая площадь вечной мерзлоты будет потеряно при различных значениях температуры, однако он не даст информацию о том, как много времени это займет", - рассказал соавтор статьи Себастьян Вестерманн из Университета Осло. "Мы прогнозируем, что с увеличением температуры на каждый градус около 4 млн кв. км вечной мерзлоты будут исчезать, - объяснил Вестерманн. - Это на 20% больше по сравнению с предыдущими оценками".

Глобальное потепление, вызванное человеческой деятельностью, уже увеличило температуру планеты на один градус, однако ученые полагают, что к концу столетия планета нагреется еще как минимум на два градуса, если в ближайшее время объем выбросов в атмосферу значительно не сократится. К такому заключению пришла межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН.

Однако эти подсчеты не учитывают тот факт, что парниковые газы, выделяющиеся из тающих почв вечной мерзлоты, усиливают процесс глобального потепления. Вечная мерзлота северного полушария занимает площадь 15 млн кв. км и содержит примерно в два раза больше парниковых газов (в первую очередь метана и углекислого газа), чем вся атмосфера Земли.

Таяние вечной мерзлоты может занять сотни лет, однако в итоге приведет к еще большему потеплению.

Зона вечной мерзлоты проходит в северных широтах на территории Канады, Северной Европы, Аляски и России. Мощность пород может достигать более 100 м, однако считается, что наибольшие запасы углерода сосредоточены в ее верхних слоях. Всего в области распространения вечной мерзлоты проживает около 35 млн человек.

В зоне распространения вечной мерзлоты находится до 65% площади России. На этих территориях расположены города, промышленные комплексы, ведется добыча полезных ископаемых. Таяние многолетнемерзлых пород может привести к авариям и серьезным повреждениям зданий и объектов инфраструктуры.

Материал предоставлен проектом "+1".