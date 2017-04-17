В Австралии зафиксирован бум солнечных батарей

В марте 2017 года количество домохозяйств в Австралии, установивших солнечные панели, достигло самого высокого показателя почти за пять лет. Согласно данным, которые привел Уорвик Джонстон, основатель консалтинговой фирмы Sunwiz, общая мощность устройств на фотоэлектрических элементах составила 91 МВт. Об этом сообщил австралийский новостной портал АВС.

По словам Джонстона, популярности малой солнечной энергетики (независимой от централизованных сетей тепла и электричества) способствовали рост тарифов и недавние отключения энергии в Южной Австралии в результате ураганов.

"Мы заметили подъем интереса к солнечным батареям в 2016 году и пытались понять, продолжится ли он в 2017 году. Именно так и случилось, - сказал эксперт. - Люди, конечно же, узнают о выгодах солнечной энергетики. О том, как запасать энергию для того, чтобы продавать ее или хранить на случай отключения энергосети. Тенденция заметна в тех штатах, которые оказались больше всего затронуты отключениями. Также люди осознают, что солнечные панели - это хороший ответ на рост цен".

Cам Уорвик и его супруга, экологический активист Лола Нилли, утверждают, что сократили оплату за электричество до $2 в месяц. По их словам, в Австралии нет массовой рекламы солнечных панелей; австралийцы берут пример с соседей и распространяют информацию от потребителя к потребителю.

Лидером среди австралийских штатов по установке солнечных панелей является Квинсленд, где мощность вновь установленных панелей составляет 25 МВт; далее следуют Южная Австралия, Новый Южный Уэльс и Виктория.

Развитие технологий помогает австралийцам не только пользоваться солнечной энергией и запасать её, но и продавать её тем, кто не имеет солнечных панелей. В феврале в Австралии начались испытания первой децентрализованной биржи электроэнергии; к проекту присоединилось 5 тыс. семей.

Задача, которую предстоит решить отрасли для дальнейшего развития - сделать средства хранения электроэнергии более доступными для потребителя; пока же средняя цена аккумулятора для домашнего использования составляет около $10 тыс. По данным Международного агентства по возобновляемой энергетике, для того чтобы солнечная энергетика могла полноценно конкурировать с традиционной, ей потребуются накопители энергии общей ёмкостью в 150 Гв.

"Опыт последних двух лет показал, что низкие цены на ископаемое топливо не мешают развитию возобновляемой энергетики, - рассказала "+1" научный сотрудник центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС​ Татьяна Ланьшина. - Это стало возможно благодаря снижению издержек на строительство таких электростанций. Некоторые технологии ВИЭ (прежде всего, ветроэнергетика) в некоторых регионах мира конкурентоспособны по сравнению с традиционной генерацией электроэнергии уже сегодня. И ожидается дальнейшее снижение их стоимости".

С 2013 года возобновляемая энергетика стала развиваться и в России: сначала на оптовом рынке электроэнергии, а затем, в 2015 году, и на розничном рынке. Прорабатывается возможность внедрения государственной поддержки микрогенерации за счет возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). До 2035 года ожидается рост доли ветряной и солнечной энергетики до 3%; инвестиции в развитие сектора составят $53 млрд. Для поддержки "зеленой" энергетики в России была принята программа, согласно которой сетевые компании обязаны покупать электроэнергию у поставщиков ВИЭ по регулируемым тарифам.

Материал предоставлен проектом "+1".