Сенсор пота упростит диагностику опасных болезней

Ученые Стэндфорского и Калифорнийского университетов разработали сверхчувствительный портативный датчик пота, который, как ожидают создатели, может улучшить диагностику диабета, муковисцидоза и других заболеваний. Он приклеивается к коже, стимулируя потовые железы на месте прикрепления, сообщает AFP.

В отличие от существующих аналогов, прибор не требует от пациента сидеть неподвижно полчаса для сбора пота, так как для химического анализа ему нужно лишь незначительное количество влаги. Гаджет регистрирует в ней присутствие различных молекул и ионов. Например, ионы хлора (их высокий уровень является одним из признаков муковисцидоза) повышают электрическое напряжение на поверхности сенсора.

Данные о выявлении тех или иных веществ гаджет через интернет передает врачу.

Понадобятся новые исследования для того, чтобы выяснить, как сенсор будет работать в течение нескольких дней, так как состав пота может часто меняться в зависимости от питания и других факторов. Ученые надеются узнать больше о том, какие еще молекулы можно отследить с помощью прибора.

По словам одного из авторов изобретения, Сэма Эмаминеджада (Калифорнийский университет), существующие лекарства приносят положительный результат лишь для части пациентов, и новый гаджет способен улучшить ситуацию: "Представьте, если бы можно было бы использовать портативные сенсоры пота на людях, участвующих в клинических испытаниях медикаментов. Тогда мы могли бы лучше понять, как содержание ионов хлора меняется с приемом лекарства".

Муковисцидоз

Муковисцидоз - опасное наследственное заболевание, при котором во внутренних органах - в первую очередь, поджелудочной железе и легких - скапливается вязкая слизь, что приводит к плохой работе кишечника, тяжелым инфекционным заболеваниям органов дыхания, в некоторых случаях - диабету и циррозу печени.

Болезнь встречается примерно у одного из 2-2,5 тыс. новорожденных в Европе и одного из 10 тыс. - в России. В большинстве случаев диагноз ставится у детей до двух лет, лишь в 4% болезнь диагностируется у взрослых. 50-60% детей с муковисцидозом умирают до совершеннолетия.

Диабет

Диабет, в отличие от муковисцидоза, болезнь распространенная: по данным ВОЗ, в 2012 году 1,5 млн смертей во всем мире были напрямую вызваны диабетом, а еще 2,2 млн случаев смертей были обусловлены высоким содержанием глюкозы в крови.

Глобальная распространенность диабета среди людей старше 18 лет возросла с 4,7% в 1980 году до 8,5% в 2014 году. По прогнозам ВОЗ, в 2030 году диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности людей, самый быстрый рост заболеваемости наблюдается в развивающихся странах.

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